Alice Wegmann confessa inspiração em Marília Mendonça para interpretar novo personagem

Nesta semana, Alice Wegmann participará do Ambulatório da Moda, onde Vivi Orth, Yan Acioli e Antonia Morais falam sobre algumas curiosidades do backstage da moda. No bate-papo, a atriz usou o espaço para comentar sobre a grande referência que a cantora Marília Mendonça foi para a construção de Raíssa Medeiros, sua personagem na série Rensga Hits, do Globoplay.

"Estudei muito, figurino, sotaque. Porque o sotaque goiano tem muitas variações, tem alguns que puxam mais para o 'mineirês'. Mas depende muito do lugar que você mora em Goiás. A minha personagem era de uma cidade fictícia, mas bebi muito na fonte da Marília [Mendonça] para isso. Ela foi meu norte, sabe?", compartilhou a atriz, que confessou que sentia a cantora muito presente, mesmo sem ter a conhecido pessoalmente.

"Quando recebi a notícia eu estava filmando a série. Foi muito difícil. Para mim foi muito impactante, porque realmente foi uma coisa muito inesperada. Ela foi, sem dúvidas, a pessoa que mais inspirou o Rensga Hits", desabafou ela sobre a artista, que faleceu em 2021, aos 26 anos, em decorrência de um acidente aéreo.

Ainda no programa, comandado por Gabb, a atriz comentou sobre o processo de construção de personagens. "Cada personagem é muito diferente. Eu gosto de fazer playlist para cada personagem. É bom para criar uma atmosfera", relatou.

