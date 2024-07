Nora de César Filho revela oração que fez para se casar com o homem certo

Poucos dias antes de se casar, a nora de César Filho, Júlia Vieira, contou aos seguidores que fez uma oração para encontrar o par ideal

A nora de César Filho, Júlia Vieira, está a poucos dias de se casar com o herdeiro do jornalista, Luigi César, e compartilhou com seguidores que fez uma oração para encontrar um pretendente à altura desde os 14 anos. Seguidora da fé cristã, a influencer aconselhou as pessoas que a acompanham pelas redes a fazerem o mesmo que ela, se quiserem encontrar o par ideal, o que ela chamou de "homem preparado por Deus".

"Quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma oração e foi por conta dessa oração que eu estou casando, ao 20 anos, com o amor da minha vida", contou a influenciadora. Júlia revelou que teve o coração partido pouco antes de pedir para que o homem com quem fosse se casar no futuro aparecesse em sua vida.

"Eu disse: Deus, o próximo homem que eu for namorar vai ser o meu marido, então pegue o meu coração e escondeu ele no profundo, que o homem certo vai ter que ir até você e entender o que é preciso para abrí-lo", continuou a influencer.

Em seguida, a jovem fez uma reflexão com as seguidores sobre o tratamento que deve ser dado ao coração, apontando que ele deve ser tratado como uma joia precisosa: "Um diamante valioso não fica passando de mão em mão. Não é qualquer pessoa que tem o poder de comprá-lo, adquirí-lo. Luigi, em todo momento ouvia de Deus o que ele deveria fazer", relatou Júlia.

A nora do jornalista ainda se lembrou de uma frase dita pelo futuro marido a ela. Segundo Júlia, o noivo disse que enfrentaria um mar refleto de chaves para encontrar a chave correta que abrisse o coração dela, o que fez com que ela entendesse que ele seria o homem certo.

Júlia e Luigi se casarão em uma cerimônia luxuosa

A contagem de dias para a festa de casamento do casal está cada vez menor, já que Luigi e Júlia se casarão no dia 30 de julho. O casal escolei a cidade de Itatiba, no interior de São Paulo para a cerimônia. Um detalhe que chamou a atenção de internautas nas redes sociais foi o convite recebido por amigos e familiares dos dois, indicando uma prévia do luxo que será a cerimônia.