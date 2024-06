Veja como é o convite de casamento do herdeiro de Cesar Filho

Herdeiro de Cesar Filho, Luigi Cesar vai oficializar seu casamento com Júlia no final de semana e os noivos enviaram convites luxuosos. Veja as fotos

Filho do apresentador Cesar Filho e Elaine Mickely, o jovem Luigi Cesar está prestes a oficializar seu casamento com Júlia. Os dois se casam no próximo domingo, 30 de julho, em uma cerimônia luxuosa em Itatiba, no interior de São Paulo. Os noivos já estão na contagem regressiva para o grande dia e a imagem do convite de casamento deles foi revelada na internet.

Uma amiga da família dos noivos mostrou o convite que recebeu deles nos stories do Instagram. O convite de casamento luxuoso impressionou por sua beleza e detalhes impecáveis.

O item foi feito em tons de bege, verde e dourado. A frente do convite contou com um desenho em alto relevo de uma mansão. No interior, os convidados encontraram o brasão do casal no convite e também estampado em dourado. Veja as fotos abaixo:

Convite do casamento de Luigi e Júlia - Foto: Reprodução / Instagram

O casamento civil

Vale lembrar que Luigi e Júlia se casaram no civil há poucos dias. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão de Cesar Filho e Elaine Mickely com a presença de amigos e familiares.

Toda a festa de casamento civil foi decorada em tons de azul e branco - até os convidados foram vestidos na mesma paleta de cores. Outro detalhe encantador foi a lembrancinha do casamento. Os noivos escolheram presentear seus convidados com azulejos e cartas personalizadas.

Luigi e Julia escolheram um bolo de casamento encantador. O doce contou com duas camadas e foi todo decorado em tons de azul e branco. O bolo foi decorado com estampas de várias flores e ainda contou com arranjos de flores de açúcar para enfeitar as camadas.

