Conheça a mansão onde aconteceu o casamento do herdeiro de Cesar Filho

Cesar Filho e a esposa, Elaine Mickely, celebraram o casamento do filho mais velho, Luigi, na mansão deles. Veja as fotos da decoração da casa

O apresentador Cesar Filho e a esposa, Elaine Mickely, abriram as portas da mansão deles na Grande São Paulo para o casamento civil do filho mais velho, Luigi Cesar, com Julia Vieira. A celebração aconteceu no último final de semana e contou com a casa luxuosa do casal como cenário para a cerimônia no jardim e a festa na sala de estar. Que tal saber mais sobre a casa? Confira abaixo:

A mansão de Cesar e Elaine foi construída a partir de uma ideia do próprio apresentador, que fez o projeto junto com arquitetos e engenheiros. A porta principal da casa é de ferro e ficou guardada por 18 anos até ele construir sua própria casa para colocá-la.

Dentro da sala de estar, o casal tem duas árvores de jabuticaba, que estão ao lado da porta de entrada. A propriedade foi toda decorada com móveis clássicos e elegantes, e também conta com elevador e piscina com vitral decorativo.

Recentemente, Cesar Filho mostrou os detalhes da casa no Programa Eliana, do SBT. Veja as fotos na galeria:

O bolo de casamento do filho de Cesar Filho

O apresentador Cesar Filho e a esposa, Elaine Mickely, estão radiantes com o casamento do filho mais velho, Luigi Cesar. O rapaz se casou com Julia Vieira no último final de semana em uma união civil no jardim da casa dos pais dele na Grande São Paulo.

Luigi e Julia escolheram um bolo de casamento encantador. O doce contou com duas camadas e foi todo decorado em tons de azul e branco. O bolo foi decorado com estampas de várias flores e ainda contou com arranjos de flores de açúcar para enfeitar as camadas.