Poliana Rocha faz reforma no quarto das netas sem avisar Leonardo

Esperando seu primeiro neto menino, Poliana Rocha faz reforma em cômodo de Maria Alice e Maria Flor em sua mansão sem Leonardo ficar sabendo

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, mostrou nesta terça-feira, 25, como anda a obra que resolveu fazer no quarto das netas, Maria Alice e Maria Flor, na mansão onde vive com o sertanejo em um condomínio de luxo em Goiânia.

Após revelar nos últimos dias que faria um novo projeto no local por conta da chegada de José Leonardo, o primeiro menino de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a empresária comentou que está fazendo a reforma sem o marido saber.

"Preparando para receber nosso príncipe", falou ela ao colocar um coração azul e mostrando que já tem gente desmontando a decoração toda em rosa claro e com as iniciais das meninas. Em seguida ela revelou: "Leo ainda não sabe".

É bom lembrar que, recentemente, Poliana Rocha explicou o motivo de apenas as filhas de Zé Felipe terem um quarto em sua residência com Leonardo. A famosa fez o cantinho a primeiro momento para Maria Alice e exibiu um vídeo antes da menina nascer. Com a chegada de Maria Flor, ela fez algumas mudanças.

Veja a reforma de Poliana Rocha no quarto das netas:

Poliana Rocha mostra galeria que fez para Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, chamou a atenção ao exibir um lugar especial que montou para seu amado guardar seus prêmios e outras lembranças de carreira. Recentemente, a loira gravou a galeria que organizou para ele e impressionou com os detalhes.

Nas paredes do espaço foram colocados os discos e outros prêmios que ele recebeu. Estatuetas e outros objetos também foram colocados em uma vitrine. Mas, uma coisa se destacou: pastas enviadas por uma fã que faleceu. Poliana Rocha contou que a admiradora separou tudo e estava a história de Leandro e Leonardo documentada ali. Veja o ambiente aqui.