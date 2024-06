Poliana Rocha mostra obra no quarto dos netos e revela detalhe no teto

Fazendo reforma no quarto dos netos para a chegada do primeiro menino de Virginia e Zé Felipe, Poliana Rocha mostra como anda obra do ambiente

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como anda a obra do quarto de seus netos na mansão onde mora com o sertanejo em Goiânia. Nesta quinta-feira, 27, após alguns dias de iniciar a reforma sem o esposo saber, a famosa surpreendeu ao revelar que muita coisa já foi feita.

A influenciadora então gravou o cômodo já vazio e repleto de novos furos. Poliana Rocha comentou sobre as mudanças que estão fazendo no ambiente para a chegada do primeiro menino de Zé Felipe e Virginia Fonseca, o pequeno José Leonardo.

"Aqui vai ser um ceuzinho maravilhoso", mostrou uma parte do teto que está com uma grande roda. É bom lembrar que o cômodo era inicialmente de Zé Felipe e depois foi reformado para Maria Alice e depois recebeu alguns adaptações com o nascimento de Maria Flor. Agora, muita coisa será mudada para José Leonardo.

Ainda nos últimos dias, logo após revelar a nova obra do recinto, Poliana Rocha esclareceu mais uma vez sobre fazer o quarto apenas para os filhos de seu herdeiro e não para os outros netos do cantor Leonardo. A loira ainda comentou sobre o sertanejo brigar com ela por conta das reformas.

Leia também:Virginia faz revelação sobre quarto dos filhos na casa de Poliana Rocha

Poliana Rocha faz reforma no quarto das netas sem avisar Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, mostrou nesta terça-feira, 25, como anda a obra que resolveu fazer no quarto das netas, Maria Alice e Maria Flor, na mansão onde vive com o sertanejo em um condomínio de luxo em Goiânia.

Após revelar nos últimos dias que faria um novo projeto no local por conta da chegada de José Leonardo, o primeiro menino de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a empresária comentou que está fazendo a reforma sem o marido saber. Veja como está a obra do local.