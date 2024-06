Virginia faz revelação sobre quarto dos filhos na casa de Poliana Rocha

Após ver nova obra no quarto das filhas na casa de Poliana Rocha e Leonardo, Virginia faz revelação sobre cômodo; veja o que ela disse

A influenciadora Virginia Fonseca reagiu ao ver mais uma obra sendo feita no quarto dos filhos na mansão de seus sogros, o cantor Leonardo e Poliana Rocha. Nesta terça-feira, 25, a apresentadora do SBT repostou o vídeo da reforma que está sendo feita no cômodo e fez uma revelação sobre ele.

A empresária então comentou que o espaço usado para os seus filhos e que agora está recebendo uma nova decoração por conta da chegada de José Leonardo, seu primeiro menino com Zé Felipe, era inicialmente o quarto do esposo. Com o nascimento de Maria Alice, ele foi transformado para a garota e depois recebeu novos detalhes por conta de Maria Flor.

"Esse quarto era do Zé, aí passou para Maria Alice, aí para a Maria Alice e Maria Flor, agora tá passando para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo", riu ao contar a curiosidade sobre o cantinho na mansão dos sogros em Goiânia.

Virginia Fonseca então falou que esse é a terceira reforma no espaço. Vale lembrar que Poliana Rocha anunciou nos últimos dias a mudança drástica que faria no recinto. Ela então disse nesta terça-feira, 25, que não contou ao marido sobre a nova reforma no local.

É bom lembrar que, recentemente, a esposa do sertanejo explicou o motivo de apenas as filhas de Zé Felipe terem um quarto em sua residência com Leonardo. A famosa fez o cantinho a primeiro momento para Maria Alice e exibiu um vídeo antes da menina nascer. Com a chegada de Maria Flor, ela fez algumas mudanças.

