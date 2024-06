Astro da série Trato Feito, Rick Harrison encontrou um novo amor. Saiba quem é

Protagonista da série Trato Feito, Rick Harrison está namorando! Imprensa internacional revela quem é a eleita dele

O empresário Rick Harrison, que comanda a série Trato Feito em sua loja de antiguidades, está apaixonado! De acordo com o site TMZ, ele engatou um namoro cerca de quatro anos após o fim do casamento anterior com Deanna, de quem ele se divorciou em 2020.

A publicação informou que ele está namorando com a enfermeira Angie Polushkin. Ela tem 41 anos e é de Las Vegas, nos Estados Unidos - sendo 18 anos mais jovem do que ele.

O romance deles é recente e eles já foram vistos juntos em alguns restaurantes e eventos durante viagens. “Angie e eu nos conhecemos há seis 6 meses. Estivemos na Europa nas últimas semanas comemorando o aniversário dela”, contou ele ao TMZ.

Causa da morte do filho do astro de Trato Feito

Ícone da série Trato Feito, Rick Harrison viveu um momento triste em sua família com a morte de um dos seus filhos, Adam Harrison. O rapaz morreu aos 39 anos em janeiro de 2024, mas a causa da morte só foi confirmada agora.

De acordo com o site TMZ, Adam faleceu em decorrência de uma overdose acidental de fentanil e metanfetamina, informou o escritório de legistas do Condado de Clark. A morte dele aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, e foi investigada pela polícia local.

A morte dele aconteceu pouco tempo depois que ele saiu da prisão, onde ficou por três meses. “Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos privacidade enquanto lamentamos sua perda”, informou um parente na época da morte do rapaz.

Adam era o segundo filho de Rick Harrison. Ele tinha um filho, Jake. No entanto, Adam não fez parte do elenco oficial da série Trato Feito, que fala sobre a loja de penhores da família.