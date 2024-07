André Fernandes é novo parceiro do SBT

O pastor André Fernandes, um dos grandes nomes de sucesso do segmento cristão, é o novo embaixador do SBT. Evangelizar pessoas se tornou mais que um ato em sua vida, ganhando notoriedade dia após dia no universo digital e offline.

“Organizei um dos maiores eventos de fé da história, onde reuni cerca de 150 mil pessoas, tanto no virtual como no presencial. Construí uma forte comunidade e, atualmente, sou um dos mais procurados quando o assunto é fé e propósito no Spotify e na Deezer. Estive à frente de podcasts de grandes emissoras de TV aberta no Brasil e já conto com cerca de 4 milhões de seguidores em minhas redes sociais”, revela.

Autor de obras como A Resposta que Você Precisa, Evangelho Sem Filtro e Três Dias no Barco e Manifesto, Fernandes combina sabedoria bíblica com insights contemporâneos, tornando o evangelho acessível e relevante para a geração atual. Seu apelo transcende as barreiras tradicionais da religião, alcançando uma audiência diversificada em busca de significado e direção.

Sua história de vida envolve milagre, cura e transformação. “Um dos maiores desafios da minha história se deu em 2017, quando uma endocardite bacteriana aguda me fez ficar internado por 35 dias”, afirma.

“Meus próximos passos são baseados no lançamento de um novo livro e um aplicativo, que tem por intuito conectar e atender pessoas que precisam de suporte emocional com relação à ansiedade, depressão e outros temas”, finaliza.

Instagram: @andrefernandes.ofc

YouTube: andrefernandesrj