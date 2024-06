Parque Irmã Dorothy recebe 3º Literalendo

A Prefeitura de Hortolândia promoverá, no dia 30 de junho de 2024, a partir das 10h, a terceira edição do Literalendo, evento de incentivo à leitura, que terá atrações musicais conhecidas nacionalmente. A festa será o Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, na rua Manoel Antonio da Silva, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Com o tema Leitura e Seus Mundos, a programação é gratuita e aberta ao público. No palco principal, além de saxofonista Derico, das 13h às 14h, irão se apresentar o cantor e compositor Hélio Ziskind, às 14h, no show Hélio Canta Seus Sucessos, e a atriz e professora de teatro Carla Fioroni, a partir das 16h, com o espetáculo Hora da História.

A abertura será feita pelo Quinteto Cultura, um dos grupos do Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia, órgão da Secretaria Municipal de Cultura. Na sequência, haverá contação de histórias com a Supervisora Educacional Solange Cachimiro e o professor de música Hugo Maciel.



Ao longo do dia, a prefeitura distribuirá mais de 60 mil livros infantojuvenis e anunciará os vencedores da Olimpíada Literária “Amigos da Leitura”, incentivando ainda mais a leitura e proporcionando novas aventuras para as crianças.

Também haverá uma exposição, com obras feitas com técnicas mistas, abordando uma variedade de temas dentro das artes visuais, convidando os visitantes a explorar diferentes perspectivas e sensibilidades por meio da percepção e do olhar dos pequenos.

A mostra reunirá o trabalho feito por crianças e jovens, estudantes de 30 professores da rede municipal. A exposição Os Múltiplos Olhares da Arte tem curadoria do professor de arte e música do Centro de Formação dos Profissionais em Educação “Paulo Freire”, Adelson dos Santos.

Confira o roteiro das atividades

11h às 12h - Quinteto da Secretaria de Cultura

12h às 12h40h - Contação de histórias com Solange Cachimiro e Hugo Maciel.

13h às 14h - Derico Sciotti;

14h às 15h - Hélio Ziskind;

15h30 às 16h - Apresentação dos Finalistas da 1ª Olimpíada Literária - Amigos do Livro;

16h às 17h - Carla Fioroni;

17h - Encerramento.

Serviço

3º Literalendo

Data: domingo (30/06)

Hora: a partir das 10h

Local: Parque Socioambiental “Irmã Dorothy Stang”, na Rua Manoel Antonio da Silva, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima.