Saiba quem é a namorada da atriz Ana Cecília Costa

Intérprete da personagem Morena na novela Renascer, Ana Cecília Costa está apaixonada e conta mais detalhes do seu namoro

A atriz Ana Cecília Costa é uma mulher apaixonada! Intérprete da personagem Morena na novela Renascer, da Globo, ela contou que vive um relacionamento com a atriz Luciana Lyra há cerca de 4 anos.

O relacionamento delas é discreto e elas compartilharam poucas fotos juntas nas redes sociais. Na vida pessoal, elas se amam e levam a vida juntas. "Cada relação tem suas regras, mas para mim é muito bom estar com alguém como a Luciana, que é atriz, professora, intelectual, sensível... Tem diálogo artístico comigo... Isso torna as coisas mais integradas. Minha parceira é uma interlocutora, posso trocar ideias com ela", afirmou ela ao Jornal Extra.

Então, ela contou o motivo para manter sua relação longe dos holofotes. "Não é apenas por me relacionar com uma mulher, mas sou discreta de uma maneira geral. Quanto mais as pessoas sabem da vida pessoal de uma atriz, menos veem as personagens. A gente vai ficando na frente das histórias que está contando", comentou.

Veja as fotos das duas juntas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Cecília Costa (@anaceciliacosta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Lyra (@lu.lyra)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Cecília Costa (@anaceciliacosta)

Ana Cecília Costa e a exposição

Ana Cecília tem chamado atenção por sua atuação em Renascer. Com seu nome em evidência, muitas pessoas procuram saber mais detalhes da vida pessoal da atriz. Apesar disso, ela reforça que não é uma pessoa ligada em redes sociais e que prefere focar seu tempo e energia em seu trabalho.

"Eu não sou dessa geração, começa daí, eu não nasci e fui criada na minha adolescência com o celular na mão fazendo selfie. Eu tenho 53 anos entende? Então, para mim é muito difícil lidar com isso [...] Eu não quero ser aquela chata que fica criticando, mas eu sinto que eu encaro o meu trabalho de uma maneira muito dedicada", analisa.

Por conta de tanta exposição, Ana Cecília revela que pretende retornar ao teatro quando encerrar os trabalhos com Renascer. Ela escalare que está bastante feliz com sua jornada na novela, mas sente falta dos palcos e dessa vida menos exposta às redes sociais.

"O teatro tem um lugar da liturgia, tem um lugar do rito que é necessário. Esse sentimento de que você entra num estúdio de gravação, você precisa de silêncio e fica difícil quando você está se preparando para fazer uma cena e sendo cobrado de ficar fazendo uma selfie um pouco antes de fazer uma cena, [mas] o mercado exige isso", declara.