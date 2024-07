Discreto, Oscar Magrini quebra silêncio sobre não tirar fotos com esposa

Procurado pela CARAS Brasil, Oscar Magrini comentou sobre o registro raro ao lado de sua esposa, que acabou despertando curiosidade dos fãs na web

Discreto quanto a sua vida pessoal, o ator Oscar Magrini viralizou nesta semana após circular uma foto rara ao lado de sua esposa, a atriz Matilde Mastrangi, com quem está casado há 34 anos. Mas apesar da curiosidade dos fãs, o artista garante que não tem interesse em expor detalhes da intimidade do casal publicamente.

Em conversa com a CARAS Brasil, Oscar comentou sobre a repercussão do registro nas redes sociais e contou que a decisão de seguir com um casamento discreto é também da própria Matilde, que ficou conhecida nas décadas de 1970 e 1980 como uma das musas da pornochanchada.

"As pessoas questionam, os fãs perguntam: 'Cadê a Matilde? A Matilde está com você? A Matilde trabalha com você?'. Não, ela não trabalha. Quem sai de casa para trabalhar sou eu. Nem eu, nem a Matilde queremos expor nossa intimidade. Estamos casados há 34 anos, com a graça de Deus e está tudo bem", disse.

O ator, que recentemente esteve no ar na novela Gênesis, na Record, completou dizendo que as fotos que acabam gerando comentários e repercutindo, na verdade, são uma forma de tranquilizar os admiradores, que seguem fazendo questionamentos sobre a relação familiar.

"Ela não gosta de aparecer em fotos, não gosta, por isso os fãs ficam falando. Cadê a Matilde? É um saco isso, né? Mas, vira e volta, a gente faz umas fotos juntos para ver que está tudo bem, que está tudo ótimo", diz ele, que é pai de Isabella, fruto de seu relacionamento com Matilde.

Enquanto Oscar segue na ativa, Matilde está longe dos holofotes há mais de 25 anos. Sua última participação em um projeto audiovisual foi em 2008, quando fez uma pequena participação no filme "Onde andará Dulce Veiga?".

Formada em letras e pós-graduada em teologia, ela decidiu abandonar de vez o mundo das artes. Segundo informações do Extra, Matilde se converteu à religião evangélica e passou a trabalhar longe da mídia com pessoas viciadas em drogas e álcool.