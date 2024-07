Fernanda Souza recria foto especial com ex-Chiquititas após 27 anos; veja

Ex-Chiquititas, as atrizes Fernanda Souza, Flavia Monteiro e Aretha Oliveira recriaram uma foto das personagens Mili, Carolina e Pata

As atrizes Fernanda Souza, Flavia Monteiro e Aretha Oliveira animaram os fãs da primeira versão de 'Chiquititas' ao compartilharem uma foto nostálgica dos bastidores da novela. O trio, que se reencontrou recentemente, decidiu presentear os telespectadores com uma imagem atual das personagens Mili, Carolina e Pata.

Através das redes sociais, as artistas resgatam uma foto registrada nos bastidores da trama, exibida originalmente em 1997 no SBT. Agora, 27 anos depois, Fernanda, Flavia e Aretha recriaram o momento especial e dividiram com o público o antes e depois.

O clique antigo aconteceu durante as gravações do capítulo de Natal de 1998, marcado pela despedida da personagem Mili. "Minhas meninas que já cresceram há muito tempo, mas quando nos encontramos é sempre assim… muito amor, gargalhadas, histórias, nostalgia e por aí vai… Amo a gente bem juntinhas! Quero maaaaaais!", escreveu Flavia Monteiro na legenda.

Encantados com o presente das atrizes, os fãs deixaram mensagens carinhosas ressaltando o quanto a primeira versão de 'Chiquititas' marcou as telinhas. "A gente já cresceu, mas você será eternamente a nossa tia Carol, e nós, as suas eternas chiquititas", disse uma seguidora. "A pessoa querendo me fazer chorar de saudades dessa infância", falou outra. "Maravilhosas e inesquecíveis", declarou uma terceira.

Confira a publicação:

Ex-Chiquititas recriam foto - Foto: Reprodução / Instagram

Fernanda Souza celebra a chegada dos 40 anos

A atriz e apresentadora Fernanda Souza completou 40 anos no último dia 18. Após alguns dias sumida, a famosa apareceu em suas redes sociais para celebrar a sua nova fase e esbanjou autoestima com cliques encantadores para seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista mostrou seus cachos ruivos impecáveis e publicou algumas fotos bem pertinho de seu rosto. Fernanda deu destaque para seus olhos azuis e fez questão de sorrir para a câmera.

"Quarentei", escreveu ela na legenda da publicação. Vários famosos e fãs lhe desejaram felicidades nos comentários e rasgaram elogios para Fernanda. "Filhaleeeee linda do meu coração! Agora que começa a ficar bom! Saudadeeee física, mental e espiritual", escreveu Claudia Raia.

"Parabéns Fe! Muita saúde e luz no seu caminho sempre lindeza", desejou Wanessa Camargo. "Te amo", declarou Preta Gil. "Linda. Parabéns!!!", disse Cleo.