Bruna Marquezine é a única atriz entre os 10 brasileiros mais engajados nas redes

Enquanto Neymar é a personalidade brasileira com mais influência nas redes no início de 2024, Bruna Marquezine ocupa 10º lugar no ranking

Bruna Marquezine (28) é a única artista no top 10 das 100 personalidades com maior engajamento nas redes sociais no primeiro semestre de 2024 segundo um levantamento realizado pela Zeeng, plataforma brasileira de análise de dados para marketing e comunicação.

Neymar Jr. (32), jogador que atua no Al-Hilal da Arábia Saudita, lidera o ranking com 3,5 milhões de interações por postagem no Instagram. Vinicius Jr. (23), também jogador de futebol, e a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (25), ocupam o segundo e terceiro lugar da lista, respectivamente.

Nomes como Larissa Manoela (23), posicionada no 58º lugar, e Maísa (22), no 62º, que conquistaram espaço na TV ainda na infância, estão atrás de influenciadores que surgiram recentemente, como Davi Brito (21), campeão do BBB 23, na 36º posição.

A plataforma dividiu as personalidades nas categorias atletas, creators, artistas, músicos e políticos. Ao todo, os atletas representam 28% do ranking, o que caracteriza o grupo como o mais influente. Somente no top 10, são cinco jogadores de futebol: além de Neymar e Vinicius Jr., Endrick (17), no 4º lugar, Rodrygo Goes (23), 6º posição e Gabriel Barbosa (27), em 9º lugar, integram a lista.

Os creators marcaram 26% do ranking, seguidos por 20% dos artistas, 18% dos músicos e 8% dos políticos. MC Daniel (25), localizado em 5º lugar, é o único músico presente no top 10, seguido por Anitta (31), que ocupa a 15º posição. Os creators contam com 3 grandes influenciadores: Virginia Fonseca, Carlinhos Maia (33), em 7º e Deolane Bezerra (36) na 8º posição.

A pesquisa considerou somente o engajamento orgânico das publicações do feed entre 01/01/24 até 30/06/24. Além do número de interações por postagem, a plataforma analisou a frequência de publicações semanais — artistas e políticos lideram o número de publicações médias, com quatro posts por semana. Atletas, músicos e creators atingiram, em média, três posts por semana cada.

Abaixo, veja a lista completa com métricas detalhadas:

Neymar (atleta) — 3,5 milhões de interações por post; Vini Jr (atleta) — 2,6 milhões de interações por post; Virginia Fonseca (creator) — 1,5 milhão de interações por post; Endrick (atleta) — 1,3 milhão de interações por post; MC Daniel (músico) — 1,1 milhão de interações por post; Rodrygo Goes (atleta) — 1,1 milhão de interações por post; Carlinhos Maia (creator) — 850 mil de interações por post; Deolane Bezerra (creator) — 690 mil de interações por post; Gabriel Barbosa (atleta) — 679 mil de interações por post; Bruna Marquezine (artista) - 660 mil interações por post.