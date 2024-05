Ex-BBB Davi Brito revela o destino do prêmio milionário do reality show

O ex-BBB Davi Brito já sabe o que vai fazer com o prêmio milionário do Big Brother Brasil 24 e revela quando vai entrar na faculdade

O ex-BBB Davi Brito venceu o Big Brother Brasil 24 há mais de um mês e embolsou o valor de R$ 2.92 milhões. Agora, ele contou qual vai ser o destino da fortuna.

O rapaz declarou que pretende se tornar um investimento no ramo imobiliário para ver o dinheiro render no futuro. "Quero investir em imóveis, construção de casas para alugar e vender. É uma área que não para de crescer no Brasil e no mundo. É um dos investimentos que pretendo fazer. Eu tenho todo o suporte, consultoria. Estou sendo bem assessorado financeiramente para saber investir, aplicar e obter o retorno esperado", afirmou ele ao Jornal O Globo. Porém, o ex-BBB ainda não comprou nenhum imóvel até o momento e vive de aluguel.

Além disso, Davi contou que quer começar a faculdade de medicina em 2025. "Acredito que a faculdade ficará para o ano que vem, porque neste ano pretendo aproveitar todas as oportunidades. Pós-"Big Brother" foi uma agonia, muitas agendas cumpridas. Agora estou descansando um pouquinho. Logo deve sair algo sobre as publicidades. Vai ser uma surpresa para muitas pessoas. Estava sendo muita correria, eu não estava tendo tempo. Mas estou conversando e fechando com muitas marcas. Com fé em Deus logo estaremos duplicando e triplicando esse prêmio", contou.

Davi Brito nega rumores de affair

O ex-BBB Davi Brito reagiu aos rumores de que poderia ter vivido um affair com a influenciadora digital Barbara Contreras. Os dois se encontraram no condomínio onde ele mora na Bahia e até foram vistos em um jantar em um restaurante. Porém, ele garantiu que é apenas amizade e eles não se envolveram.

"Era amizade, amiga mesmo, fomos lá (no restaurante) conversar, nada de mais. Agora estou focado na minha carreira, em seguir com os planos que eu tenho na minha vida. Acho que a parte de relacionamento vai acontecendo naturalmente, sem forçar nada. Tenho 21 anos, novinho, cheirando a leite ainda, então acho que está cedo. Agora é focar no que tenho que focar e deixar acontecer", disse ele ao Jornal O Globo.