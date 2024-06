Ana Paula Siebert faz festa junina em casa para a filha, Vicky

A influencer Ana Paula Siebert surpreendeu ao compartilhar detalhes da festinha feita para a pequena nesta quinta-feira, 26

Nesta quinta-feira, 27, Ana Paula Siebert e Roberto Justus organizaram uma festa junina em casa para a filha, Vicky Justus. Os preparativos começaram logo cedo, a esposa do empresário e influenciadora contou que ficou responsável pela organização do evento e, enquanto isso, o marido e Rafa Justus, filha do apresentador com Ticiane Pinheiro, ensaiaram a valsa para outra festa.

"Hoje, aqui em casa tem festa junina. Eu estava lá no salão de festas organizando as coisas. O Roberto e a Rafa estavam ensaiando a coreografia deles para a festa de 15 anos. Tão lindos. Eu dei tanta risada com o Roberto fazendo a coreografia. Ele fica todo ansioso", contou Ana Paula nos Stories do Instagram.

O evento recebeu o nome de "Arraiá da Vicky". O evento contou com uma decoração temática, um bolo de dois andares seguindo o tema e com os convidados vestidos a caráter para curtirem a festa.

Esposa de Roberto Justus aponta qual é o defeito dele

Ana Paula Siebert surpreendeu seus seguidores ao revelar uma curiosidade sobre seu marido, o empresário e apresentador Roberto Justus. Nos stories do Instagram, ela respondeu várias perguntas dos fãs e contou qual é o defeito e a qualidade do amado.

Então, Ana Paula contou: “Qualidade: Honesto. Defeito: Teimoso”. Além disso, ela contou que o casal tem algumas alianças de casamento para usarem em diferentes ocasiões. “Gente, nós temos mais de uma aliança, porque o Roberto usa a aliança combinando com o relógio. [risos] Juro, ele me mata”, afirmou.

Em outro momento, Siebert ainda respondeu sobre o motivo para não beijar o marido em público. “Eu sempre sou perguntada sobre isso. Se eu ficasse dando beijo nele, um cafuné: ‘Ai que vocês que se beijando em público’. Eu acho que se beijar em público é algo sério. Uma coisa que eu acho muito feio é casal que fica se amassando em público. Eu não gosto, não dá, né? Eu acho muito feio. Não é todo mundo que está acostumado".