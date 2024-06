Ana Paula Siebert mostra encontro de sua filha com a de Ticiane Pinheiro

Na festa junina particular de Vicky Justus, Ana Paula Siebert mostra chegada da filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli no evento; confira

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, fez uma festa junina particular para a filha, Vicky Justus, de 4 anos, na área externa no condomínio de luxo onde mora em São Paulo. Além de receber os amiguinhos da escola, as sobrinhas, filhas de Fabiana Justus, a pequena ainda recepcionou, Manuella Pinheiro Tralli, a herdeira de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli.

Em sua rede social, a mulher do empresário milionário compartilhou o encontro das duas e encantou. Usando um look caipira, a caçula da apresentadora da Record TV chegou à festa junina da filha mais nova de seu ex-marido. A duplinha então se abraçou e mostrou ser amiga.

"Manu", escreveu Ana Paula Siebert ao colocar um coração e marcar Ticiane Pinheiro no clique das duas de mãos dadas no evento especial.

Nesta quinta-feira, 27, a influenciadora promoveu o "Arraiá da Vicky" na área externa do condomínio luxuoso onde reside com Roberto Justus. Além da decoração junina e personalizada para sua herdeira, a famosa ainda colocou barraquinhas, brincadeiras e muitos pratos típicos para os convidados. Tudo foi exibido em uma publicação com fotos na rede social.

Ainda no último final de semana, Ana Paula Siebert marcou presença no aniversário de 5 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli. A influenciadora então falou o que achou do evento com tema de Enrolados. Roberto Justus também comentou sobre ter ido à comemoração da caçula de sua ex-esposa.

Veja o encontro da filha de Ana Paula Sibert e de Ticiane Pinheiro:

