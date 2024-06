Filho de Lula abre álbum de fotos com nova namorada em Parintins

Luis Claudio Lula da Silva, filho do presidente Lula, curte Festival de Parintins com a nova namorada; confira alguns registros do casal

Luis Claudio Lula da Silva (39), filho caçula do presidente Lula (78) marcou presença no Festival de Parintins, festa anual que movimenta o turismo na região norte do Brasil. Ele não foi sozinho, Luis levou sua nova namorada Thamyres Dutra para a festividade. Durante o evento, o jovem abriu um álbum de fotos com a companheira. Confira alguns registros.

Nas redes sociais, Luis Claudio mencionou que irá compartilhar diversos momentos e experiências no Festival de Parintins. Em sua passagem pelo norte do país, o filho caçula de Lula aproveitou para tirar uma foto com o cantor Belo (50).

Durante sua estadia em Parintins, Luis Claudio da Silva tirou um tempo para conhecer mais sobre a cultura do interior do Amazonas. Ao lado de sua namorada, eles aproveitaram para visitar o Turistódromo da cidade e ver o artesanato local. Nas imagens, o casal aparece agarradinho. Em seu perfil no Instagram, Luis Claudio compartilhou um relato sobre sua experiência no Festival e descreveu: "Nunca presenciei nada parecido! Parintins é diferenciado!"

No evento, ele também se encontrou com algumas personalidades do cenário político brasileiro como Wilson Lima, governador do Amazonas; Marcelo Freixo, Presidente do Instituto Brasileiro de Turismo e Tadeu de Souza, vice-governador do Estado do Amazonas.

Luis Claudio Lula da Silva é o quinto filho de Lula e um dos três biológicos que o presidente eleito teve com a ex-mulher. Lula e Marisa foram casados de 1974 a 2017, e Marisa foi primeira-dama brasileira de 2003 a 2011.

Recentemente, Luis foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher, Natália Schincariol. Em nota enviada ao O GLOBO na ocasião, a defesa do filho de Lula negou as acusações e diz que "as mentiras era enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais".

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUIS DA SILVA COM A NAMORADA: