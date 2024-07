Artista, empresária e milionária; saiba quem é a mãe de Marina Ruy Barbosa

Quem é a mãe de Marina Ruy Barbosa? Conheça a jornada de sucesso da artista e empresária milionária Gioconda Ruy Barbosa

No último final de semana, Gioconda Ruy Barbosa, mãe de Marina Ruy Barbosa, chamou a atenção ao compartilhar fotos de mais uma comemoração do aniversário de 29 anos da filha. Nas redes sociais, a matriarca despertou a curiosidade dos seguidores sobre sua jornada de sucesso como empresária e também como artista plástica.

Apesar de Marina ter se destacado no ramo artístico, o talento está na família há gerações. Além de ser tetraneta do escritor, jurista e político baiano Ruy Barbosa, ela é filha de um fotógrafo, Paulo Ruy Barbosa, e da artista plástica Gioconda de Souza, que posteriormente adotou o sobrenome do marido. Os dois estão juntos há mais de 25 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Ruy Barbosa (@pauloruybarbosa)

Assinando como Gioconda Ruy Barbosa, ela deixou o mundo das artes plásticas de lado para se tornar uma magnata dos negócios. Atualmente, é proprietária de uma loja de produtos de luxo de segunda mão. Com quase 100 mil seguidores nas redes sociais, sua empresa compartilha a revenda de bolsas e outros itens grifados.

Inclusive, Marina, que também é dona de sua própria grife, já deixou alguns de seus desapegos no brechó e ajudou a divulgar a loja da mãe em suas redes sociais. Mesmo assim, o sucesso se atribui ao empenho da empresária, que chegou a comprar uma mansão milionária com mais de 700m² em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro.

Na época, circularam rumores de que o imóvel seria um presente da herdeira. Apesar de negar os boatos, Gioconda exaltou sua filha: “A casa foi comprada, sim, mas fui eu e meu marido que compramos, não Marina como está sendo falado. Se tivesse sido ela, estaria tudo bem do mesmo jeito, mas não foi”, disse a empresária.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

“Para reforçar, Marina é uma ótima filha e, se fosse o caso, eu aceitaria o presente com muito amor”, completou Gioconda, que é muito apegada à sua única filha e está sempre presente ao lado dela em seus principais trabalhos, eventos profissionais e viagens luxuosas com o marido, a herdeira, e seu novo genro, o empresário Abdul Fares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Ruy Barbosa (@pauloruybarbosa)

Mãe de Marina Ruy Barbosa fez rara aparição:

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, chamou a atenção ao compartilhar fotos de mais uma comemoração do aniversário de 29 anos da filha. Neste domingo, 30, ela postou cliques com a herdeira e roubou a cena com sua aparência. Muito elegante e dona de uma beleza impactante, a mãe de Marina Ruy Barbosa roubou a cena.

Na aparição com a atriz, o genro, Abdul Fares, e o marido, Paulo Ruy Barbosa. Em um barco, eles pareceram curtindo a data em homenagem à ruiva com muita classe: "Te desejo o melhor da vida meu amor! Te amo além da vida! Saúde, amor e sucesso!", escreveu Gio Ruy Barbosa ao postar a foto com Marina; confira as imagens!