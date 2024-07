Mauro Naves passa por cirurgias após acidente

O comentarista esportivo Mauro Naves sofreu uma queda em Alagoas e foi transferido para passar por cirurgias em São Paulo

O comentarista esportivo Mauro Naves foi internado para passar por cirurgias após um acidente. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, o profissional sofreu uma queda em sua casa em construção em Alagoas e teve vários ferimentos.

Inclusive, ele machucou o rosto e precisou realizar procedimentos de cirurgia plástica. Para isso, ele foi transferido para um hospital de São Paulo para que a cirurgia fosse feita. Por enquanto, a família não se pronunciou sobre o estado de saúde dele. De acordo com o colunista, ele volta ao trabalho na segunda-feira.

Mauro Naves trabalhou por 31 anos na Globo, mas saiu da emissora em 2019. Na época, ele foi envolvido em uma polêmica sobre o jogador de futebol Neymar Jr. Naves foi acusado de ter ajudado o advogado de uma modelo que acusava o atleta a conseguir o telefone do pai dele. Com isso, a Globo o afastou do seu trabalho e a demissão aconteceu em julho de 2019.

Hoje em dia, Mauro Naves trabalha nos canais do Grupo Disney no Brasil.

A saída da Globo

Em 2019, Mauro Naves revelou com detalhes o que sentiu em relação ao seu desligamento da TV Globo. "Ainda estou formalizando oficialmente minha saída, então, bate aquela ansiedade: ‘O que fazer?’ e ‘Que caminho buscar?’. Estava tenso, muito ansioso e tal! Mas isso aqui me ajudou demais a refletir, a pensar e a respirar”, falou se referindo ao ambiente em que estava.

Ele ainda comparou a confusão em sua vida com o famigerado jogo entre Brasil e Alemanha: "Foi um momento muito importante pra mim, diria fundamental, porque estou passando o 7 a 1 da minha vida”, relatou.

"Essa saída inesperada me abalou emocionalmente de forma muito profunda, mas acho que encontrei ferramentas que vão me ajudar a digerir direito essa situação. Tenho bastante fé nisso...", concluiu a respeito do assunto.