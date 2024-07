Patrícia Poeta comemora 2 anos no comando do 'Encontro': 'Levando leveza'

Há 2 anos à frente do 'Encontro', a apresentadora Patrícia Poeta abriu o coração e revelou qual seu maior aprendizado na atração

Dia especial na TV Globo! Nesta quinta-feira, 4, a jornalista Patrícia Poeta comemora dois anos à frente do 'Encontro', programa matinal exibido diariamente na emissora. Em celebração a data, a comunicadora realizará uma apresentação diferenciada e fora do cenário comum da atração.

O 'Encontro' será transmitido diretamente do jardim dos Estúdios Globo em São Paulo, tendo como cenário a Ponte Estaiada, um dos cartões postais da capital paulista - cenário bastante conhecido também por telespectadores do jornal local de SP.

Em entrevista ao site 'Gshow', Patrícia Poeta se mostrou bastante satisfeita com o sucesso do programa e destacou que procura sempre entregar o que o público gosta de assistir. "Meu maior aprendizado é sempre ouvir o que as pessoas querem, os comentários, as sugestões que têm para dar. Elas nos ajudam a fazer o programa todos os dias. Meu desafio é sempre trazer para o Encontro o que o público realmente quer ver e isso só se dá quando você sabe escutar", disse.

"Com a recente mudança do cenário, arrisco dizer que é um programa totalmente novo. Entramos logo após o Bom Dia Brasil, então emendamos nas notícias, no factual, e, ao mesmo tempo, temos a missão de entreter, levando leveza. Adoro essa combinação que tem dado muito certo, como os números comprovam", completou a apresentadora, que chega às 4h na emissora e faz questão de estar presente em cada detalhe da atração.

Patrícia Poeta também falou sobre a onda de críticas que recebe na internet. Bem-humorada, ela garantiu que prefere priorizar o carinho de quem gosta de seu trabalho. "Alguém que diz que não gosta de você, mas te segue, comenta tudo e gasta tempo para te dar atenção, só pode ser um fã que ainda não assumiu", brincou.

E completou: "Brincadeiras à parte, sou do lado bom da vida, de viver o bem, vibro na energia do carinho e do amor que recebo. E vou te falar: são muitos. Muitos, mesmo. Sou grata por isso. O carinho que recebo todos os dias, não tem preço! Vale madrugar a semana toda".

Vale lembrar que Patrícia assumiu o comando do 'Encontro' logo após a saída de Fátima Bernardes, em julho de 2022.

