Patrícia Poeta se choca com simpatia para casar com Neymar: "É ótimo"

No Encontro, Patrícia Poeta convidou uma participante para um "banho do amor" e ficou surpresa quando ela revelou sua intenção de casar com Neymar

A apresentadora Patrícia Poeta se surpreendeu com uma participante do Encontro desta quinta-feira, 13. A jornalista convidou Neucy, que estava na plateia da atração, para participar de um "banho do amor", uma simpatia para atrair um namorado, e ficou surpresa quando a convidada revelou que aceitou participar da dinâmica porque tem a intenção de se casar com Neymar.

No dia de Santo Antônio, o programa mostrou simpatias associadas ao santo casamenteiro, incluindo uma receita de banho que envolve mel, cravo, semente de coentro, folhas de louro e pétalas de rosas vermelhas.

Com isso, a apresentadora pediu para alguém da plateia testar o poder do banho. Neucy acompanhou a jornalista até um balcão onde os ingredientes estavam organizados. Enquanto Patrícia preparava a mistura, Neucy compartilhou sua vontade: "Vou casar com o Neymar".

A apresentadora, é claro, se mostrou surpresa. "Vai casar com Neymar? É ótimo!", disse ela. "Vou falar pra ele: 'Você vai casar comigo'", garantiu a mulher. Patrícia, então, jogou uma colher da mistura na cabeça da convidada. "Olha, Neymar, você vai casar com a Neucy. Ela já está aqui no lookinho, toda produzida", disse.

"Olha, vou separar [a mistura de ervas] para você aqui. Você vai levar uma vasilha e vai preparar o banho. Não te prometo o Neymar, mas te prometo que algum candidato vai aparecer aí. E aí, pintando esse novo amor, manda foto pra gente, porque eu quero o crédito, tá?", disse a apresentadora.

"E se eu casar com o Neymar, eu posso andar no cruzeiro dele?", questinou a convidada. "Pode! Ô, meu Deus! É a garota propaganda do Neymar! Valeu, obrigada, Neucy! Um beijo grande para você! Obrigada pela participação", falou a jornalista, que mudou de assunto logo em seguida.