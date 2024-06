Ator da Globo foi manchete ao levar choque quase fatal

A estrela mirim sucesso da novela Da Cor do Pecado, em 2004 conquistou o coração do público e revelou que o acidente contribuiu para o seu futuro

O ator Sérgio Malheiros (31), conhecido principalmente pelo seu papel em Da Cor Do Pecado, grande sucesso da Globo em 2004, levou um choque quase fatal aos cinco anos de idade, que despertou no pequeno a vontade de ser ator.

Em entrevista à CARAS Brasil, em 2012, o artista contou o ocorrido com muito bom humor: “Pois é, a minha carreira começou meio torta, pois aos cinco anos levei um choque de 500 watts no Píer da Barra, no Rio de Janeiro. Saí em todos os jornais para fazer a reconstituição do acidente e, inclusive, no RJ TV, da Globo.”

E continuou: “Até que eu falei: ‘Mãe, eu gostei de sair na televisão, mas não quero aparecer como acidentado, quero aparecer como ator’ (risos). A minha mãe achou bonitinho e me levou para fazer um teste no RH da Globo. Lá, conheci a Malu Fontenelle (produtora de elenco), ela me adorou e se tornou a minha madrinha.” revelou.

Apesar do trauma, Sérgio superou o acidente e ficou apenas com uma pequena marca: “O acidente foi há muito tempo e já está superado. No corpo, como minha capacidade de cicatrização é rápida, eu consegui eliminar quase tudo. Ficou uma pequena cicatriz na mão, mas muito suave, que só eu sei.” contou.

O artista iniciou na Globo em 1999, no programa Samba Pagode e Cia, depois foi compor o núcleo infantil do programa Gente Inocente. Após realizar participações em novelas e séries como Terra Nostra, Turma da Mônica e outras, teve o seu papel de destaque ao dar vida a Raí Lambertini, em Da Cor do Pecado, em 2004. No ano seguinte, interpretou Franklin, na trama Como uma Onda. Após alguns papéis no cinema, Sérgio mudou-se para a Record, onde passou seis anos. Dentre as tramas que participou na emissora estão Caminhos do Coração e Mutantes – Promessas de Amor”.

Voltou à Globo em 2012, para participar de Cheias de Charme e emendou outros papéis em tramas como Sangue Bom, em 2013, Alto Astral, em 2014, e teve o seu primeiro vilão em Totalmente Demais, em 2015. Seu último trabalho na emissora foi na trama Verão 90, em 2019. Recentemente o ator foi escalado para a novela Família é Tudo, porém desistiu de fazer parte da trama.