Eliana deve anunciar sua ida para Globo em breve, diz colunista

Após finalização de sua parceria com o SBT, Eliana deve anunciar sua ida para Globo em breve; saiba como acontecerá o anúncio!

A ida de Eliana para a Globo pode já ser uma realidade! Após a apresentadora finalizar seu contrato com o SBT após 15 anos de parceria, ela pode fazer sua estreia na emissora carioca em breve. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, já existe até mesmo data para a loira anunciar sua mudança.

De acordo com o veículo, Eliana deve ser uma das convidadas do júri artístico da final da Dança dos Famosos, quadro do Domingão, que irá ao ar no dia 7 de julho. A sua participação no programa de Luciano Huck seria para marcar a ida oficial da apresentadora para o canal. A Globo, no entanto, afirmou que ainda não tem convidados confirmados para a final do quadro.

A colunista ainda disse que Eliana é cotada para integrar o elenco do programa Saia Justa, no GNT. No entanto, ela não ficará presa apenas a esse projeto na emissora e deve participar de outras atrações na Globo.

O último programa de Eliana no SBT foi ao ar no último domingo, 23. Na ocasião, ela fez uma despedida emocionante, com direito até mesmo a uma mensagem especial para Silvio Santos, dono da emissora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Comentário de Eliana aumentou rumores de ida para a Globo

No início de junho, Eliana alimentou os boatos de sua ida à Rede Globo após encerramento de seu contrato com o SBT. Na ocasião, ela chamou atenção ao agradecer um internauta nas redes sociais, que lhe desejou sucesso na nova fase profissional.

"Eliana, que você tenha muito sucesso na TV Globo. Chegou seu momento, loira. Novos desafios. Você vai brilhar muito!", declarou o admirador. Eliana, por sua vez, respondeu: "Muito obrigada". Fãs acreditam que a fala seria uma 'confirmação' de sua estreia na telinha da Globo.