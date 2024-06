Giovanna Antonelli e Murilo Benício revivem casal de 'O Clone' na atualidade

Nas redes sociais, Giovanna Antonelli e Murilo Benício deram vida a casal de 'O Clone' e brincaram: "Se Jade e Lucas estivessem juntos hoje em dia"

A última terça-feira, 25, foi repleta de nostalgia para Giovanna Antonelli e Murilo Benício! Em novo vídeo compartilhado nas redes sociais, os atores, que também são um ex-casal, fizeram um vídeo de humor sobre como Jade e Lucas, seus personagens da novela 'O Clone', estariam vivendo atualmente.

"Se ‘Jade e Lucas’ estivessem juntos hoje em dia!!!… Aceitamos mais ideias pro próximo video rsrs!!", escreveu Giovanna na legenda da publicação.

No vídeo, a atriz, que está interpretando a Jade, se incomoda com alguns comportamentos de Murilo, ou Lucas, em casa. Ela desaprova a atitude de deixar a tampa da privada levantada, o chinelo espalhado pela casa e o pé em cima do sofá branco. Mas tudo isso "some" quando Murilo olha para ela e toca "A Miragem", música de Marcus Vianna que marcou a história do casal na novela.

'O Clone' foi ao ar em 2001. De 2002 a 2005, Giovanna e Murilo foram casados e tiveram Pietro, de 19 anos. Atualmente, eles permanecem amigos.

Giovanna Antonelli revela que pega no pé de Murilo Benício

A relação de Giovanna Antonelli e Murilo Benício tem chamado a atenção das pessoas. Isso porque, o ex-casal formado durante a gravação da novela O Clone, em 2002, se dá muito bem. Pais de Pietro, de 19 anos, eles tomam decisões não apenas sobre a criação do filho, mas também sobre trabalho.

Em entevista ao Jornal O Globo, a atriz revelou que precisa pegar no pé do pai de seu herdeiro para ele fazer seus trabalhos direito. Giovanna Antonelli contou que colocou o ex-marido, com quem ficou até 2005, no mundo digital.

"Botei Murilo no mundo digital. Falei: 'Tem que parar de não querer fazer as coisas no digital. Pega meu time, começa a fazer'. As meninas gravam com o Murilo e me ligam: 'Murilo não quer fazer nada'. Aí eu mando áudio para ele: 'Murilo, você tá arrumando problema aí? Faz o que o time jovem tá mandando'. As meninas começaram a rir tanto, passaram a usar esse áudios. Aí o público começou a pedir caixinha de pergunta (no Instagram). A gente sabe que as pessoas têm um carinho desde a época de 'O Clone'. O canal de comunicação era um só antigamente. O que a novela representou no Brasil foi incrível. O Brasil parava para ver novela antigamente, a galera tem esse carinho. Então, a gente, sempre que pode, retribui", falou ela sobre a relação e carinho dos fãs.