Ao vivo, Denilson se emociona ao falar da morte da sobrinha: ‘Estou aqui por ela’

Após um período afastado, Denilson retorna à televisão e se emociona ao comentar sobre a morte de sua sobrinha Lorena, de apenas nove anos

Nesta quarta-feira, 26, Denilson se emocionou ao falar sobre a morte de sua sobrinha Lorena, de apenas nove anos, ao vivo do 'Jogo Aberto', na Band. Após um período afastado devido ao luto, o ex-jogador e comentarista retornou à televisão e agradeceu ao público por todas as mensagens de apoio durante o momento difícil para a família.

Emocionado, o marido de Luciele di Camargo contou que decidiu retornar por conta do carinho da sobrinha, que adorava ver o tio na televisão e agradeceu o carinho: "Obrigada! Queria só mandar um beijo para todo mundo que mandou mensagem no meu Instagram, pessoa que é conhecida ou pessoa que não é conhecida, meus amigos, minha família, sem exceção”, iniciou.

Segurando as lágrimas, o ex-jogador contou como a família está enfrentando o luto: “Transmiti todas as mensagens que acabei recebendo para minha irmã. Estamos bem na medida do possível”, disse o famoso, que se emocionou ao falar da menina: “Eu só tô aqui por causa dela. Ela amava ver o titio na TV, ela amava o titio famoso”, disse.

Por fim, Denilson aproveitou para mandar um recado: “Então, Lorena, eu te amo, meu amor! Cuida da gente aí de cima, olha pela gente, tá bom?”, disse o comentarista, que voltou a comandar a atração: “Vamos seguir com a energia de sempre por que ela amava ver o titio feliz, amava ver o titio na televisão, então eu estou aqui por ela”, ele concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Denilson Show (@denilsonshow)

Para quem não acompanhou, no último domingo, 23, Denilson usou as redes sociais para compartilhar uma notícia triste: a perda de sua sobrinha, Lorena, de apenas nove anos. Apesar de não ter revelado detalhes sobre o ocorrido, como a causa da morte da pequena, o apresentador e atleta prestou uma homenagem emocionante à menina.

Em seu Instagram, Denilson aproveitou para se despedir dela: “Titio te ama e vou sentir saudades da “bençaaa titiooo”. Deus sabe de todas as coisas e sei que vc está aí no paraíso e em Paz”, disse o apresentador, que completou a mensagem com diversos emojis de coração e também de lágrimas para expressar sua tristeza diante da tragédia.

Inclusive, o comunicador pediu forças para sua família em meio ao momento delicado: "Que o Senhor nos dê força para seguir. Minha irmã, eu te amo muito e estarei como sempre ao seu lado", Denilson prestou condolências a sua irmã, Débora de Oliveira e seu marido, Rodrigo Godoy, que perderam a pequena Lorena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Denilson Show (@denilsonshow)

Cunhado de Denilson se despede após morte da filha:

No último domingo, 23, o ex-jogador de futebol e comentarista Denilson usou as redes sociais para lamentar a morte de sua sobrinha, Lorena, de apenas nove anos, filha de sua irmã, Débora de Oliveira. Agora, o pai da menina, Rodrigo Godoy, cunhado do apresentador, também usou seu perfil para se despedir após a trágica partida da pequena.