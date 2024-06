Ator de 'Uma Noite No Museu' morre aos 90 anos em sua casa

Bill Cobbs, ator famoso por papéis nos filmes Uma Noite No Museu e O Guarda-Costas, morreu aos 90 anos em sua casa na Califórnia

Bill Cobbs, ator que trabalhou em filmes como Uma Noite No Museu e O Guarda-Costas, morreu na última terça-feira, 25, aos 90 anos. O artista estava em sua casa na California, nos Estados Unidos, e a causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi confirmada por Thomas, irmão de Bill, nesta quarta-feira, 26, por meio de um post no Facebook. "Estamos tristes em compartilhar o falecimento de Bill Cobbs. Na terça-feira, 25 de junho, Bill faleceu pacificamente em sua casa na Califórnia”, dizia a publicação.

Thomas seguiu o texto pedindo orações neste momento difícil. “Um parceiro querido, irmão mais velho, tio, pai substituto, padrinho e amigo, Bill celebrou recentemente e com alegria seu 90º aniversário cercado por entes queridos. Como família, estamos confortados sabendo que Bill encontrou paz e descanso eterno com seu Pai Celestial. Pedimos suas orações e encorajamento durante este período".

A morte também foi confirmada ao site TMZ pelo assessor Chuck I. Jones. Aos 86 anos, Bill ganhou o Daytime Emmy Award pela série de televisão canadense Dino Dana, em que ele interpretou o vizinho do protagonista.

Carreira

Bill Cobbs começou sua carreira artística em 1974, aos 50 anos, fazendo figuração no filme O Sequestro do Metrô. O artista também fez papéis coadjuvantes em diversos filmes aclamados, como O Demolidor (1993), Na Roda da Fortuna (1994) e A Terra do Sol (2002).

O ator também fez sucesso ao interpretar Bill Devaney no famoso filme O Guarda-Costas (1992) e o vigia à beira da aposentadoria Reginald em Uma Noite no Museu (2006). O artista apareceu novamente na sequência do longa Uma Noite No Museu 3: O Segredo da Tumba, lançado em 2014.

Antes de encarar a carreira artística, Bill Cobbs serviu o exército e trabalhou como técnico de radar na Força Aérea dos Estados Unidos por oito anos.