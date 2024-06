Eliana chega na Globo e Ana Hickmann gera revolta em ex; confira a semana dos famosos

Últimos dias foram movimentados para famosos como Eliana e Ana Hickmann; pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo da semana, confira!

A semana rendeu muitas polêmicas e acontecimentos marcantes na vida de algumas celebridades brasileiras. Foi o caso da apresentadora Eliana (51) , Anitta (31) e Ana Hickmann (43), que deram o que falar nas redes sociais. A CARAS Brasil reuniu os principais fatos que agitaram os últimos sete dias dos famosos. Confira a seguir!

Nesta quarta-feira, 27, Eliana virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após ser anunciada oficialmente como a mais nova contratada da TV Globo. Apesar de ainda não ter confirmado qual será seu destino dentro da emissora, a famosa acabou dando um pequeno spoiler para os fãs.

Na publicação, a qual a loira aparece se despedindo dos filhos para ir ao novo local de trabalho, ela acabou sinalizando o perfil de algumas marcas da Rede Globo, como Gshow e GNT, canal a cabo o qual algumas pessoas acreditam que ela fará alguns projetinhos.

Na terça-feira, 25, Ana Hickmann dominou as páginas de fofoca após compartilhar um registro super romântico ao lado de Edu Guedes. Vivendo em clima de lua de mel, o casal surgiu trocando carinhos na cama ainda pela manhã.

A publicação de Ana rendeu uma reação de revolta de seu ex-marido, Alexandre Correa. "Eu tô muito feliz sozinho. Eu não sinto a menor falta da outra parte. Foi um livramento que eu tive na vida. Eu fui muito maltratado, que nem um lixo, um verme, mas não tem importância… Hoje, ela lambe e trata muito bem esse novo companheiro, eu fico muito feliz e torço muito por isso", declarou.

Anitta também viralizou nas redes sociais e provocou uma onda de comentários após ser flagrada em um desfile ao lado de várias famosas. No entanto, o que chamou atenção mesmo foi que a diva pop brasileira acabou sendo ignorada pelas estrelas gringa.

A funkeira estava sentada ao lado da influenciadora Kylie Jenner e da atriz Selma Blair, que quase mesmo após um aceno, elas não interagiram. Em suas redes sociais, Anitta não mencionou o ocorrido, mas celebrou sua participação no desfile e falou sobre sua interação com as famosas.

“Ai, gente, o desfile da Schiaparelli hoje. Um sonho! Schiaparelli é sempre surpreendente, é sempre mais do que um desfile de moda”, iniciou ela, que logo comentou sobre supostamente ter sido ignorada: “Eu estava sentada ao lado de pessoas maravilhosas, super queridas. Todas muito queridas umas com as outras. A Kylie um amor, quando chegou, falando com todos nós”.

“A Selma um amor, essa atriz icônica, que eu tive a sorte de sentar do lado, que ela é maravilhosa, além de icônica. Um amor de pessoa. A Doja também é queridíssima. (…) Enfim, foi uma manhã maravilhosa, cercada de mulheres maravilhosas todas. Tô superfeliz”, a carioca.