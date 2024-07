Fabiana Justus dá detalhes de tratamento contra câncer: ‘Momentos de tristeza"

Fabiana Justus respondeu perguntas dos seguidores e contou que prefere não mostrar os momentos difíceis nas redes sociais

Fabiana Justus começou a semana nesta segunda-feira, 01, conversando com os seus seguidores e usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o tratamento contra a leucemia e refletiu sobre a forma como escolheu lidar com o câncer.

No Instagram, a influenciadora respondeu diversas perguntas dos seguidores e abriu o jogo e compartilhou que prefere não mostrar os momentos difíceis nas redes sociais. "Nem parece que você está doente. Que benção! Pelo menos é o que vemos por aqui", escreveu um internauta.

"Mas eu realmente não estou doente, estou em remissão. Mesmo quando eu estava, eu não gosto de ficar mostrando essa parte", respondeu Fabiana. "Isso não quer dizer que tudo foi maravilhoso, muito pelo contrário, sempre foi muito difícil, nada é fácil. Mas eu prefiro vir aqui mostrar um lado positivo, trazer esperança, porque eu sei que estou falando com muita gente que pode se inspirar. Isso é muito mais produtivo do que ficar sofrendo. Nunca escondi que foi difícil, que eu sofro, que choro. Mas eu também não fico mostrando essas partes porque acho que isso não é produtivo e não vai trazer nada de bom", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

A influenciadora ainda falou dos momentos de tristeza durante o processo. "Você se sente triste às vezes? Estou aqui me recuperando e me bate uma tristeza de vez em quando", perguntou outro seguidor. "Lógico! Tenho vários momentos de tristeza e crises de choro", revelou Fabiana. "Nessas horas conto com as pessoas que eu amo, meu marido, meus pais, família e amigos mais próximos. Desabafe, chore e conte com as pessoas que você ama para te levantarem quando você precisar. Ninguém consegue (e nem deve) ser forte o tempo todo", garantiu.

A filha do empresário Roberto Justus ainda falou dos desafios da quimioterapia, especialmente em relação ao cabelo, e aconselhou os seguidores que também vão passar pelo tratamento. "Não é fácil, mas confesso que eu estava sofrendo muito mais antes de raspar do que depois que eu raspei. Depois que eu raspei o cabelo, parece que saiu um peso. Antes, os fios caindo, tufos, acordar com o travesseiro todo cheio de cabelo me dava muita aflição, uma sensação muito ruim. Quando eu decidi raspar, sinto que me deu um alívio. Foi um tempo para eu me acostumar com essa nova imagem, mas acabei me acostumando. Nunca consegui usar peruca", revelou.