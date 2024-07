Silvia Abravanel estreia na Record: Saiba detalhes do programa

Silvia Abravanel estreia em breve na TV Record; entenda detalhes do programa e como fica o contrato da filha de Silvio Santos com o SBT

Em maio deste ano, foi noticiado pelo site Metrópoles que Silvia Abravanel teria assinado contrato com a TV Record, e após ter ido ao programa gospel Fala Que Eu Te Escuto, a herdeira de Silvio Santos realmente irá estrear na emissora concorrente em um game show. Saiba mais detalhes do programa.

Filha número 2 do apresentador, ela será participante do programa Acerte ou Caia!, apresentado pelo humorista Tom Cavalcante. As gravações foram realizadas em junho na Argentina. Competindo na atração, ela se saiu bem no jogo e faturou o prêmio de R$ 90 mil.

Vale ressaltar que Silvia não cortou o vínculo com o SBT ao assinar o contrato com a Record. Como as gravações do programa já foram concluídas, ela segue como titular do infantil Sábado Animado.

No total, 176 artistas participaram da atração. Composta por 16 episódios, que serão exibidos nas tardes de domingo pela Record a partir de agosto, cada edição contará com a presença de 11 personalidades. Entre os participantes do Acerte ou Caia! estão o funkeiro MC Binn, a ginasta Daniele Hypólito, o ex-BBB Dicésar, o cantor Frank Aguiar, a atriz Thais Melchior, a influenciadora Ellen Cardoso, entre outros.

Cada programa contará com 11 competidores e apenas um vencedor, que ganhará um prêmio em dinheiro. A competição consiste em responder perguntas de diversos temas, feitas por Tom Cavalcante. Se acertar, o participante permanece na disputa; caso contrário, o chão se abre e ele cai em um buraco. O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon.

A atração é baseada no formato Who's Still Standing?, original de Israel, e já teve outra versão brasileira em 2013, quando José Luiz Datena comandou o Quem Fica em Pé?, na Band. Na ocasião, a competição não era disputada por famosos.

Silvia Abravanel revela quando será seu casamento com Gustavo Moura

A apresentadora Silvia Abravanel vai se casar! Em entrevista ao Domingo Espetacular, da RecordTV, ela e o noivo, o cantor sertanejo Gustavo Moura, anunciaram que já marcaram a data para o casamento ainda em 2024.

Os dois vão subir ao altar em uma grande festa no mês de outubro no haras da família. Inclusive, eles estão com os preparativos acelerados e ela ficou impressionada quando o noivo escolheu uma data tão próxima para o ‘sim’.

"Estou muito nervosa. Faltam nem 120 dias… Quando ele falou isso na frente do pai, eu falei: meu deus, não é assim que se casa, em 120 dias…”, disse ela na Record TV.

Então, ela contou que já está preparando todos os detalhes. "Já tenho ideia do vestido, a gente já está indo conversando sobre padrinhos, a gente já sabe onde vai ser”, disse ela, citando o haras do casal.