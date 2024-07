Maiara mostra preparativos do casamento de Maraisa: "Quase chorando"

Maraisa e Fernando Mocó, já começaram os preparativos para o casamento, que será no dia 3 de outubro. E a irmã dela, Maiara, está acompanhando tudo

A cantora Maraisa e seu noivo, Fernando Mocó, já começaram os preparativos para o casamento, que será no dia 3 de outubro. E a irmã dela, Maiara, está acompanhando tudo de perto. Nesta quarta-feira, 03, ela usou seus stories no Instagram para mostrar o momento em que a noiva escolhe os doces para a festa.

"Ai, gente, minha irmã vai casar. A noiva mais linda do Brasil vem aí", escreveu a artista, que disse: "Estou quase chorando, mas não posso porque estou maquiando. Maraisa escolhendo os docinhos do casamento, começou, não posso chorar, tá chegando a hora".

Em seguida, Maiara mostrou as opções de doces. "Quanto doce! Acho que a gente tem que colocar todos, nem precisa experimentar, um de cada. Tem uns maravilhosos!", contou a cantora, que se empolgou ao ver os bem-casados. Na sequência, opinou sobre os doces de pistache. "Pistache não. Tira esse de pistache. Brigadeiro eu quero. Brigadeiro tem que ter", disse.

Maiara mostra preparativos do casamento de Maraisa (Reprodução/Instagram)

Maraisa e Fernando Mocó marcam data do casamento

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o casal vai subir ao altar no dia 03 de outubro. Maraisa pretende aproveitar as folgas em sua agenda nos dias anterior e posterior à data marcada para a cerimônia, que ocorrerá em Goiânia. Assim, ela terá os dias 2, 3 e 4 do mês dedicados inteiramente a este momento especial.

Os dois se conhecem desde a infância, quando foram vizinhos. O relacionamento foi oficializado publicamente em julho de 2023 e o noivado foi anunciado dois meses depois. Recentemente, Maraisa revelou que possui planos para aumentar a família em breve e contou que está tomando remédios para engravidar do primeiro filho do casal.

Em entrevista ao Conceito Sertanejo, Maraisa confessou que se tornar mamãe será o maior projeto de sua vida. "Eu, por exemplo, estou gordinha. Tô tomando remédios para engravidar e to na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida", declarou ela.