Maraisa revela tratamento para engravidar: 'Maior projeto da minha vida'

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, contou que está se preparando para a chegada do primeiro herdeiro com o noivo, Fernando Mocó

A cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, possui planos de aumentar a família em breve. Noiva do empresário Fernando Mocó, a artista revelou que está tomando remédios para engravidar do primeiro herdeiro do casal.

Em entrevista ao Conceito Sertanejo, Maraisa ressaltou que se tornar mamãe será o maior projeto de sua vida. "Eu, por exemplo, estou gordinha. Tô tomando remédios para engravidar e to na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida", declarou ela.

Recentemente, a famosa contou que casamento e filhos são desejos em comum de Fernando Mocó e ela. Além disso, a irmã gêmea de Maraisa frisou que, apesar dos planos, não pretende se afastar dos palcos durante a gestação.

"A gente sempre pensa [em casar]. Acho que não tem como noivar e não pensar em casamento, filhos e família. Eu vou continuar trabalhando, viu, gente? Eu acho que a mulher consegue se provar. Se tiver filho, se tiver casamento, nada vai parar, tudo faz parte da vida", disse ela à Quem, na época.

Maraisa, inclusive, também já falou sobre a experiência da maternidade vivida por sua amiga Marília Mendonça, que continuou realizando suas apresentações até a chegada do filho. A cantora, que faleceu em 2021 vítima de um acidente aéreo, é mãe do pequeno Leo, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff.

Maiara se emociona ao ver Maraisa chorando durante despedida do noivo

Maiara não conteve a emoção ao ver a irmã, Maraisa, chorando ao se despedir do noivo, Fernando Mocó, nesta quinta-feira, 6. Por meio das redes sociais, a cantora registrou a despedida do casal e explicou o motivo das lágrimas.

"É amor demais! Dessa vez ele vai trabalhar e não vai conseguir ir na logística… mas daqui dois dias ele já está conosco (risos)! Casa logo, meu Deus! E leva eu! Quero um quarto na casa", escreveu Maiara nos Stories do Instagram.

No vídeo, Maraisa e Fernando trocavam carinhos enquanto a sertaneja chorava por precisar se despedir. "Olha minha irmã triste, está chorando de verdade. Ele volta, irmã", declarou Maiara. "Até eu choro. Não vai embora, não", completou.

Na sequência, ela se despediu do cunhado. "Vai com Deus, cunhado. Até eu chorei, irmã, achei que era de mentira [que você estava chorando]".