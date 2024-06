Iza já sabe quando deve ser a data do parto da filha e compartilha ansiedade

Grávida pela primeira vez, Iza revela que parto da filha já tem data prevista e revela quando a pequena Nala deve nascer

Na manhã desta terça-feira, 25, a cantora Iza marcou presença no palco do 'Encontro com Patrícia Poeta' na Globo, e compartilhou sua ansiedade pela chegada da primeira filha, Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Inclusive, ela revelou que a pequena já tem uma data prevista para o parto.

Com a agenda cheia de compromissos até o nascimento da herdeira, Iza contou que segue confirmadíssima nos palcos até setembro. Isso porque a pequena deve nascer neste mês: "Em outubro. Vamos ver que dia. Tá ali para 20 de outubro mais ou menos”, disse a artista, que detalhou como tem feito para driblar os desafios da gravidez.

“Estou começando a sentir falta de ar, meu pé está inchando, estou mais lenta. Minha memória foi embora. E eu não fazia ideia que isso acontecia. Minha rotina mudou muito", disse a dona dos hits ‘Dona de Mim’ e ‘Talismã’, que está diminuindo o ritmo aos poucos conforme a data do nascimento da primogênita vai se aproximando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

"Tenho feito menos shows. E quando eu vou fazer show, eu não posso viajar no mesmo dia. A viagem me cansa muito", disse a famosa. Vale lembrar que durante sua participação na atração, Iza também recebeu uma homenagem muito especial do namorado e pai de sua filha, que enviou um vídeo especial para o programa.

"Oi, minha preta. Você sabe que eu não sou muito bom com isso aqui, mas falar de você é muito fácil. Eu sou muito grato e muito sortudo de ter você na minha vida. Em ter você como mãe da minha filha. Eu sou cada vez mais apaixonado", declarou o jogador de futebol, que assumiu seu relacionamento com a cantora publicamente em 2022.

"Também te amo, meu amor. Que horas você gravou esse vídeo?", se surpreende a cantora. "Me pegou aqui. Viramos três. Eu me sinto muito abençoada por poder dividir a minha vida com ele, por saber que ele é um cara incrível. Que alívio que dá saber que o pai da minha filha é um cara incrível", a artista se derreteu pelo amado após a homenagem.

Iza não quer repassar 'trauma' com sobrenome para filha:

Recentemente, Iza participou do programa Caldeirão com Mion, da TV Globo, e durante uma conversa com o apresentador Marcos Mion, ela confessou que não quer repassar o "trauma" com seu sobrenome para a bebê. Isso porque ela e o namorado, Yuri Lima tem o mesmo sobrenome, inclusive a cantora foi registrada em dose dupla; saiba mais aqui!