Atitude surpresa de Yuri Lima na Globo deixa Iza chocada: "Me pegou"

A cantora Iza está grávida de sua primeira filha com o jogador de futebol Yuri Lima. Nesta terça-feira, 25, a artista esteve no Encontro com Patrícia Poeta, na Globo, e foi surpreendida por uma homenagem do namorado, que abriu o coração.

"Oi, minha preta. Você sabe que eu não sou muito bom com isso aqui, mas falar de você é muito fácil. Eu sou muito grato e muito sortudo de ter você na minha vida. Em ter você como mãe da minha filha. Eu sou cada vez mais apaixonado", declarou o jogador de futebol.

"Também te amo, meu amor. Que horas você gravou esse vídeo?", se surpreende a cantora. "Me pegou aqui. Viramos três. Eu me sinto muito abençoada por poder dividir a minha vida com ele, por saber que ele é um cara incrível. Que alívio que dá saber que o pai da minha filha é um cara incrível", declarou.

A cantora contou ainda que está no terceiro trimestre de gestação e detalhou como está sendo a experiência. "Estou começando a sentir falta de ar, meu pé está inchando, estou mais lenta. Minha memória foi embora. E eu não fazia ideia que isso acontecia. Minha rotina mudou muito", disse. "Tenho feito menos show. E quando eu vou fazer show, eu não posso viajar no mesmo dia. A viagem me cansa muito", completou.

Yuri Lima se declara à Iza no Dia dos Namorados

Recentemente, Yuri Lima derreteu os fãs com a declaração feita à Iza neste Dia dos Namorados. Agradeço a Deus por te colocar na minha vida, e deixa com o Pai [risos] vou cuidar de tudo! Ainda não sou tão bom com as palavras pra expressar o que sinto, mas vou te provar todos os dias o quanto você é especial e o quanto eu te amo. Dona dos meus pensamentos e do meu coração dona de mim! Minha eterna namorada", escreveu.