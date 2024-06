Saiba quem é Tamires Assis, guia do Boi Garantido apontada como affair de Davi

Tá rolando? O ex-BBB Davi levantou rumores de novo romance após flertar com Tamires Assis nas redes sociais; conheça a dançarina

O ex-BBB Davi Brito agitou as redes sociais ao levantar suspeitas de que estaria vivendo um novo affair. Ele, que está em Manaus para prestigiar a amiga Isabelle Nogueira no Festival de Parintins, mostrou que se encantou com as belezas do local.

Na madrugada desta sexta-feira, 28, o campeão do BBB 24, da Globo, deixou um comentário misterioso na foto da modelo Tamires Assis. Na mensagem, Davi deixa claro a vontade de conhecê-la melhor.

"Você é linda não pelo seu corpo mas sim pelo seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais", escreveu Davi Brito no perfil da moça. Ela, por sua vez, fez questão de responder o elogio: "Lindo do meu coração", declarou. Mas afinal, quem é Tamires Assis?

Nascida em Manaus, a moça é guia do levantador de toadas David Assayag, uma figura importante do Boi Garantido. Além de modelo, ela é ativista social e dançarina de boi-bumbá do Festival Folclórico de Parintins.

Tamires também é embaixadora do grupo Manós, uma organização não governamental que leva assistência a comunidades indígenas e ribeirinhos na Amazônia. Em seu perfil oficial no Instagram, onde conta com mais de 70 mil seguidores, ela compartilha registros de seu dia a dia, viagens, apresentações, e claro, seu trabalho no Boi Garantido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝑇𝑎𝑚𝑖𝑟𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠 ♡︎ (@ttamiresassis)

Vale lembrar que, recentemente, Jaquelline Grohalski, campeã de 'A Fazenda 15', da Record TV, foi apontada como suposta affair do ex-brother. Os dois, inclusive, publicaram uma foto fazendo um coração com as mãos durante a chegada à Parintins, na última quinta-feira, 27.

Os boatos de que os dois estariam se envolvendo amorosamente começaram após serem vistos conversando no São João da Thay, no Maranhão, ainda no início de junho. Davi, no entanto, esclareceu que apenas conversou com Jaque a respeito do reality rural, uma vez que ela também foi vencedora.

Reencontro com ex-BBBs em Manaus

Davi Brito usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 27, para dividir com os fãs alguns registros para lá de especiais. Em seu Instagram oficial, ele revelou que já está em Manaus para prestigiar Isabelle Nogueira no Festival de Parintins.

Além da novidade, o ex-brother exibiu o reencontro com alguns ex-colegas de confinamento. Através de um vídeo, Davi mostrou que estava almoçando ao lado de Matteus Amaral, vice-campeão do reality show, Beatriz Reis e Raquele; confira os registros!