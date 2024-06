Chef Janaína Torres dispensa o vestido de noiva branco em seu casamento

Chef Janaína Torres, eleita a melhor chef mulher do mundo, oficializou seu casamento com Leandro Langoni neste final de semana

A chef de cozinha Janaína Torres, que foi eleita a melhor chef mulher do mundo, está casada! Ela oficializou seu casamento com o cineasta Leandro Langoni no último sábado, 29, no centro de São Paulo.

Para o grande dia, a noiva dispensou o tradicional vestido de noiva branco. Ela apareceu com um vestido verde e com tecido leve, que destacou sua beleza impecável. Por sua vez, o noivo escolheu um terno branco e estiloso.

Os dois receberam os convidados com uma festa animada e ao som de muito samba e axé, incluindo a bateria da escola de samba Vai-Vai. No cardápio, eles serviram espetinhos de carne, linguiça e coração de galinha, e também vinagrete de abóbora, maxixe e quiabo, além da farofa, bolinhas de queijo e nhoque. O bolo de casamento teve o sabor de abacaxi com coco, e os convidados ainda experimentaram outras sobremesas, como pudim, quindim e brigadeiro.

Vale lembrar que Janaína é sócia de cinco restaurantes e é ex-mulher do chef Jefferson Rueda, de quem se separou em 2021, mas com quem mantém os negócios que tinham juntos.

O casamento de Janaína e Leandro aconteceu no dia do aniversário dele. Por isso, ela fez uma homenagem para o noivo nas redes sociais antes do casamento para declarar o seu amor. "Hoje é seu dia , tão generoso resolveu dividir ele comigo pra se tornar nosso . Felizes sejam todos os nossos dias . Feliz aniversário , feliz casório , feliz seu dia , feliz seja nossa família , dia de São Pedro , feliz dia 29 de junho ! Te amo , te amamos . Que emoção ! É hoje amor meu… É hoje chegou o grande dia", disse ela.

Veja as fotos do casamento na galeria abaixo: