Vem noiva ai! Priscilla anuncia noivado com DJ Andre Laudz

Priscilla surpreende seus fãs e anuncia noivado com DJ Andre Laudz, do Tropkillaz, durante participação de podcast; saiba mais!

A cantora Priscilla, ex-Alcântara, pegou seus fãs de surpresa nesta terça-feira, 18, ao anunciar que está noiva! A ex-apresentadora do Bom Dia e Cia, do SBT, está noiva do DJ Andre Kaupz, do Tropkillaz, e o casamento está para acontecer em breve.

Em participação do podcast Na Palma da Mari, de Mari Palma pelo CNN Pop, Priscilla dividiu seus planos para o futuro com seu noivo. "Vou casar agora e quero já começar a pensar em ter filho, me programar. Quero descobrir como é ser artista e ser mãe", afirmou a artista em trecho obtido pelo site Notícias da TV. A famosa ainda não anunciou seu noivado oficialmente nas redes sociais.

Discreta com sua vida pessoal, Priscilla assumiu seu relacionamento com Andre Kaupz em setembro do ano passado, quando apareceram juntos em um festival de musical no Rio de Janeiro. Esse é o primeiro relacionamento que a ex-apresentadora do SBT decidiu falar abertamente.

Priscilla já falou sobre seu desejo em ser mãe

Em participação do Conversa com Bial, da Globo, Priscilla falou sobre o seu desejo de construir uma família com seu noivo, o DJ Andre Laudz. A cantora também falou sobre como o casal se conheceu e iniciou seu relacionamento.

"Ele apareceu na minha vida depois de escrever um álbum só sobre a vida da mulher solteira. Ele é o grande amor da minha vida. É diferente de tudo que já experimentei, o amor que a gente tem é sólido, vem a partir da escolha de querer estar junto, admiração. Não só pela adrenalina de estar apaixonado. É sobre ter a mesma visão para construir algo", iniciou ela.

Apaixonada, Priscilla contou que passou a pensar em planos para maternidade após conhecer Andre. "Encontrei a pessoa que me faz querer construir família, me fez ter a vontade de ser mãe, que não tinha muita. Estamos juntos há quase um ano e em duas semanas a gente começou a namorar. É amor. A gente ama fazer coisas juntos. A gente se juntou por causa disso. Acredito que no futuro a gente vai lançar algo", declarou.

