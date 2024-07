Márcia Fu alfineta Eliana e faz elogios para Patricia Abravanel. Entenda!

Márcia Fu surpreende ao fazer crítica para o antigo programa de Eliana no SBT e elogia o desempenho de Patricia Abravanel

A atleta e ex-A Fazenda Márcia Fu surpreendeu ao falar sobre as apresentadoras Eliana e Patricia Abravanel durante o programa De Frente com Blogueirinha. Ela alfinetou a loira e elogiou a morena por seus desempenhos nos programas do SBT.

O assunto surgiu quando Blogueirinha perguntou para Márcia se ela queria comandar um programa no lugar de Eliana, que saiu do SBT para ir para a Globo. E ela negou. “Não é minha cara. Queria um programa mais legal, igual ao seu. Achava um pouquinho [chato], tenho que falar a verdade. É melhor para ela na Globo”, declarou.

Então, ela elogiou o programa comandado por Patricia Abravanel. “Eu gosto. Aquele show de calouros. Gosto dela. Dou certo com ela. Acho legal o programa dela, o que ela faz. A responsabilidade dela é muita, porque fora de ser filho de quem é, tem que dar conta da audiência”, afirmou.

Márcia Fu dizendo que o programa da Eliana era chato e que o da Patrícia Abravanel é legal. #DeFrenteComBlogueirinhapic.twitter.com/9NhfY4Oftg — Central Reality (@centralreality) July 2, 2024

Márcia Fu fala de sua intimidade

Sempre ousada em suas declarações, Márcia Fu surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação bem íntima sobre sua vida pessoal. Ela contou que está sem relações íntimas há muitos anos e que "não tem vontade".

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, para o Fofocalizando, a ex-jogadora de vôlei detalhou sua condição. "Não penso [em homem], sem chance, por enquanto, deixa primeiro meu Gabriel estabilizar, eu sou muito mãezona, não sei te explicar, não quero amar ninguém", começou ela.

Ela também esclareceu há quanto tempo está sem transar. "A última vez [que fiz sexo] foi há seis anos, quando separei do pai do Gabriel. Eu não transo com ninguém, não tenho vontade, eu gosto de dançar, dançar no queijo, isso eu gosto, mas não tenho tesão agora", completou.

Márcia Fu foi um dos destaques de A Fazenda. A ex-atleta medalhista olímpica terminou a competição em terceiro lugar e tem bombado assinando uma série de contratos publicitários.