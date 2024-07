Muito amor! Veja os momentos mais fofos de Ísis Valverde com o filho Rael

A CARAS Brasil selecionou alguns registros especiais de Isis Valverde com o filho Rael, de 5 anos, que 'explodem' o fofurômetro; confira

Isis Valverde (37) usou as redes sociais na última quarta-feira, 3, para compartilhar um álbum de fotos na companhia do filhinho Rael (5), fruto do antigo relacionamento da atriz com André Resende. "Mamãe ama sua companhia, meu filho. Que orgulho ver esse menino lindo que você está se tornando", declarou ela, na legenda da publicação.

As imagens que mostram momentos carinhosos e divertidos entre mãe e filho arrancaram suspiros dos internautas. A CARAS Brasil, então, selecionou outros registros fofos feitos pela artista na companhia do herdeiro. Confira a seguir!

FESTA JUNINA DA ESCOLA

No dia 7 de junho deste ano, Isis publicou no Instagram uma sequência de fotos em que acompanha a apresentação de Rael na festa junina da escola. “Meu neném cresceu! Dança até quadrilha. Mamãe ama muito!”, escreveu ela, na legenda.

Isis Valverde e o filho Rael - Reprodução/Instagram

DECLARAÇÃO DE AMOR

Usando boné e um look bem descontraído, a atriz posa ao lado do herdeiro, em registro do dia 19 de maio. Os dois, bastante sorridentes. “Te amo tanto, filho”, se derrete.

Isis Valverde e o filho Rael - Reprodução/Instagram

FOTO NO ESPELHO

A famosa foto tirada no espelho não faltou. No corredor de um prédio, em 23 de abril, a atriz e Rael fazem pose para mais um registro. “Eu e meu casquinha de bala”, brinca Isis.

Isis Valverde e o filho Rael - Reprodução/Instagram

MOMENTO RELAX

Em 14 de janeiro, mês de férias, Isis e Rael tiram juntos uma foto bastante divertida, super à vontade, com vestimentas leves. No registro, o pequeno está pendurado nas costas da mamãe, que escreve na legenda: "Amor, amor, amor”.

Isis Valverde e o filho Rael - Reprodução/Instagram

RÉVEILLON ESPECIAL

No dia 31 de dezembro de 2023, Isis publica uma sequência de fotos que mostra vários momentos especiais. Além da companhia de Rael, a atriz desfruta da do amado, o empresário Marcus Buaiz (44). E declara: “20-24 Que seja potente, que me ensine e me traga clareza! Obrigada 2023 por me trazer provações inimagináveis e me mostrar a força que existe dentro de mim e como sonhar é libertador!!! Porque acredite, quem sonha sempre alcança! VEM COM TUDO 2024 Tô aqui esperando VOCÊ!!!”.

Isis Valverde e o filho Rael - Reprodução/Instagram

ANIVERSÁRIO DE RAEL

Fotos especiais do aniversário de 5 anos de Rael não poderiam faltar. Em 20 de novembro de 2023, Isis publicou várias em seu Instagram. E escreveu: “O meu maior presente é você! Te amo, meu pequeno”.

Isis Valverde e o filho Rael - Reprodução/Instagram

MEME DIVERTIDO

Isis Valverde brinca, em 11 de novembro de 2023, com Rael usando um meme que bombou nas redes sociais. O pequeno cai na gargalhada. Assista ao vídeo!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

NATUREZA

Na Paraíba, em 13 de setembro de 2023, Isis e Rael curtem um lugar paradisíaco e fazem belíssimas fotos juntos. “É lindo te ver descobrindo, desvendando e desbravando o mundo”, declarou a mamãe coruja.

Isis Valverde e o filho Rael - Reprodução/Instagram

Isis Valverde e o filho Rael - Reprodução/Instagram

LOS ANGELES

Isis publicou, em 6 de julho de 2023, várias fotos curtindo o sol de Los Angeles, na companhia do filho, e escreveu na legenda: “Que a gente seja sempre a coragem um do outro”.

Isis Valverde e o filho Rael - Reprodução/Instagram

VEJA A PUBLICAÇÃO DE QUARTA-FEIRA, 4: