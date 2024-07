Virginia Fonseca viaja de pijama para o exterior. Veja o look!

Virginia Fonseca e sua família aparecem com pijamas combinando durante viagem de jatinho particular para os Estados Unidos

A influenciadora digital Virginia Fonseca viajou com sua família para os Estados Unidos. Ela embarcou para o exterior junto com as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, e a sogra, Poliana Rocha.

Nas redes sociais, ela mostrou que todas viajaram com looks combinando. A família usou pijamas na cor rosa e com estampa fofa enquanto estavam dentro do jatinho particular da influencer.

O objetivo da viagem é fazer compras para o terceiro filho dela, José Leonardo, que nascerá em breve. "Bora para Orlando!!! Fazer enxoval do Zé Leonardo e aproveitar as ferias das crianças. Que Deus nos acompanhe", afirmou ela. Nos últimos dias, Virginia teve várias gravações nos estúdios do SBT para adiantar os próximos programas Sabadou, que vão ao ar durante as próximas semanas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia fala sobre o futuro do seu programa

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou que já tem tudo planejado para o seu programa, Sabadou com Virginia, do SBT, para o período final da gestação e as primeiras semanas com o filho recém-nascido em casa. Ela garantiu que a atração não vai sair do ar e ela terá uma licença-maternidade curta.

A estrela pretende deixar programas inéditos gravados antes de tirar um período para descansar na reta final da gestação. "Graças a Deus, o Zé Leonardo não dá trabalho nenhum. Então, vou ficar no batidão até não poder mais viajar. A partir de agosto, eu vou aquietar e ficar esperando por ele", disse ela à Quem.

E o retorno ao trabalho será pouco tempo depois de dar à luz. "A gente vai deixar programas inéditos já gravados. Quando eu estiver off, de licença, vai sair programa inédito (…) Em 45 dias de resguardo, eu estou voltando, se Deus quiser", afirmou.