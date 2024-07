Em viagem a Orlando, Virginia repercute na web após fãs apontarem semelhança com Poliana Rocha

Após novas fotos nas redes sociais, internautas repercutiram semelhança entre Virginia Fonseca e a sogra, Poliana Rocha; confira

Em meio a diversos trabalhos, Virginia Fonseca separou um tempo para curtir Orlando ao lado das filhas, Maria Alice e Maria Flor. E além das pequenas, a sogra da influenciadora, Poliana Rocha, também embarcou no passeio. Nesta quinta-feira, 4, a apresentadora publicou um registro com a família e impressionou os fãs com a semelhança com a mãe de Zé Felipe.

Vestidas com pijamas cor-de-rosa e óculos escuros, as loiras fizeram poses parecidas na foto publicada, levando os seguidores a repercutirem a semelhança. "Qual das duas é a Virgínia?", brincou uma internauta. "Achei que eram a mesma pessoa", confessou outra.

Grávida do terceiro filho, a famosa explicou que o objetivo da viagem é fazer compras para o terceiro filho, José Leonardo, que nascerá em breve. Além de curtir as atrações da cidade ao lado das filhas, que estão em férias escolares.

Quem também marcou presença nos comentários da publicação foi o cantor Zé Felipe. "Amores da minha vida, vão com Deus, eu amo vocês demais", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Saiba o segredo da boa relação de Virginia Fonseca e a sogra, Poliana Rocha

Na última quarta-feira, 03, a empresária e esposa do cantor sertanejo Leonardo, Poliana Rocha revelou como mantém uma boa relação com a nora, Virginia Fonseca. Após ser questionada pelos fãs, ela disse que a chave está no diálogo e no respeito.

Na caixinha de perguntas a influencidora foi questionada sobre sua relação com a mãe de suas netas e abriu o jogo: "Respeitamos muito uma à outra! Não interfiro na sua vida, respeito muito sua individualidade. Exercitamos a afetividade nas discordâncias. Assim, é muito importante para que conseguimos nos dialogar de maneira franca e sem julgamentos", declarou.

Virgínia é casada com Zé Felipe há quatro anos. A influenciadora e o cantor já são pais de suas meninas Maria Alice e Maria Flor e esperam o terceiro filho, dessa vez um menino que se chamará José Leonardo.