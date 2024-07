Patricia Abravanel abre a intimidade e exibe fotos de férias em família

Com cliques ao lado dos filhos e do marido, Patricia Abravanel abre álbum de férias fora do Brasil e mostra momentos encantadores

A apresentadora Patricia Abravanel encantou ao abrir a intimidade e compartilhar algumas fotos da viagem de férias que fez com o marido, o político Fabio Faria, e seus três filhos, Pedro, Jane e Senor, para foral do Brasil. Em sua rede social, ela postou os cliques raros com seus amados e chamou a atenção.

Usando looks de praia e confortáveis, mas cheios de estilo, a herdeira de Silvio Santos surgiu se divertindo muito com os pequenos e o esposo em uma praia francesa, a qual ia na infância com o pai e Íris Abravanel. Inclusive, a viagem foi feita com Rebeca Abravanel, e o marido da irmã, Alexandre Pato, e o sobrinho Benjamin, de seis meses.

"Modo férias", publicou a apresetadora do SBT os momentos de sua intimidade com a família no território francês. Nos comentários, os internautas admiraram os registros. "Maravilhosa", elogiaram os fãs. "Que linda essa família", falaram outros.

Aproveitando a passagem pela França, Patricia Abravanel levou o primogênito, Pedro Abravanel Faria, para jogar tênis em uma academia renomada. O convite foi feito por Ronaldo, que ainda levou a família em um evento de gala.

Nos últimos dias, a comunicadora ainda surpreendeu ao postar um vídeo raro de seu caçula, Senor, fazendo graça. Ela também flagrou um momento em que o Alexandre Pato foi assediado por fãs nas ruas de Mônaco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Patricia Abravanel deixa escapar rosto do filho de Rebeca Abravanel em foto

A apresentadora Patricia Abravanel deixou escapar o rosto do sobrinho Benjamin, filho de Rebeca Abravanel com o jogador de futebol Alexandre Pato. No domingo, 23, a comandante do Programa Silvio Santos postou uma foto da família curtindo férias em Mônaco e exibiu o garoto no registro.

Nascido em janeiro deste ano, o primogênito da irmã até agora não tinha tido seu rosto revelado. Na foto postada por Patricia foi possível ver que o menino é parecido com o pai. Com os cabelos pretos e cacheados, Benjamin mostrou ter puxado bastante o atleta. Veja o clique inédito aqui.