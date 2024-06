Patricia Abravanel posta vídeo raro do filho caçula: 'Gosta de caquinha'

De férias com a família, Patricia Abravanel posta momento raro do herdeiro caçula, Senor, aprontando e fazendo graça; veja o que ele fez

A apresentadora Patricia Abravanel compartilhou um vídeo raro de um de seus três filhos com o político Fábio Faria, o caçula Senor Abravanel Faria. Nesta terça-feira, 25, a famosa postou o registro do menino aprontando e divertiu os seguidores.

Fazendo graça, o neto de Silvio Santos, que leva o nome do ícone da TV brasileira, encantou ao aparecer fazendo graça para a mãe e a tia, Rebeca Abravanel. De férias com a família, ele surgiu recebendo ajuda de Patricia para colocar o sapato e no momento começou a falar palavras aleatórias para arrancar risadas das duas. Com o nariz escorrendo, Senor então falou sobre caquinhas.

"O final me quebrou kkk "Você gosta de caquinha?"", escreveu Patricia Abravanel ao exibir o momento raro de sua intimidade com um dos filhos.

É bom lembrar que a artista tem três herdeiros com Fábio Faria. Ainda nesta segunda-feira, 24, ela exibiu o mais velho, Pedro Abravanel Faria, praticando tênis com o jogador Ronaldo. Inclusive, Patricia Abravanel agradeceu ao Fenômeno a oportunidade e marcou presença em um evento de luxo com a família para prestigiar tenistas, já que seu primogênito deseja seguir carreira no esporte.

Nos últimos dias, durante a viagem de férias que estão fazendo pela Europa, a comandante do Programa Silvio Santosmostrou o cunhado, o jogador Alexandre Pato, sendo assediado pelos fãs nas ruas de Mônaco.

Veja o vídeo do filho caçula de Patricia Abravanel aprontando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Patricia Abravanel deixa escapar rosto do filho de Rebeca Abravanel em foto

A apresentadora Patricia Abravanel deixou escapar o rosto do sobrinho Benjamin, filho de Rebeca Abravanel com o jogador de futebol Alexandre Pato. Neste domingo, 23, a comandante do Programa Silvio Santos postou uma foto da família curtindo férias em Mônaco e exibiu o garoto no registro.

Nascido em janeiro deste ano, o primogênito da irmã até agora não tinha tido seu rosto revelado. Na foto postada por Patricia foi possível ver que o menino é parecido com o pai. Com os cabelos pretos e cacheados, Benjamin mostrou ter puxado bastante o atleta. Veja o clique inédito aqui.