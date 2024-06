Patricia Abravanel e família vão a evento de gala a convite de Ronaldo

Cheia de estilo, Patricia Abravanel e família marcam presença em evento de gala fora do Brasil; convite foi feito pelo jogador Ronaldo; veja as fotos

A apresentadora Patricia Abravanel está curtindo férias com a família na Europa e mostrou em sua rede social que participou de um evento de gala fora do Brasil a convite do jogador Ronaldo. Nesta segunda-feira, 24, a famosa compartilhou fotos exibindo a presença deles na festa de luxo e chamou a atenção.

Usando um look branco, a comunicadora do SBT apareceu ao lado do esposo, Fábio Faria, com quem tem três filhos, e fez questão de prestigiar o evento que levantou fundos para tenistas por conta de seu herdeiro mais velho, Pedro Abravanel Faria, que adora o esporte e deseja se tornar um tenista.

"Alguns chamariam de noite de gala, “red carpet”, mas nós de rolê aleatório. Foi uma noite muito divertida com a família e amigos em um evento para levantar fundos e patrocinar novos tenistas, o '10º Mouratoglou Annual Charity Gala'. Grata pelo convite do amigo Ronaldo que é um grande incentivador do Pedro no tênis e nos convidou para viver esses momentos tão incríveis", falou ela.

Rebeca Abravanel também apareceu nos cliques postados pela irmã. Usando um look laranja, a mamãe de Benjamin, de seis meses, apareceu cheia de elegância ao lado do esposo, o jogador de futebol Alexandre Pato, que nos últimos dias foi parado por fãs nas ruas de Mônaco.

Confira as fotos de Patricia Abravanel e Rebeca Abravanel com a família em evento de luxo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Patricia Abravanel deixa escapar rosto do filho de Rebeca Abravanel em foto

A apresentadora Patricia Abravanel deixou escapar o rosto do sobrinho Benjamin, filho de Rebeca Abravanel com o jogador de futebol Alexandre Pato. Neste domingo, 23, a comandante do Programa Silvio Santos postou uma foto da família curtindo férias em Mônaco e exibiu o garoto no registro.

Nascido em janeiro deste ano, o primogênito da irmã até agora não tinha tido seu rosto revelado. Na foto postada por Patricia foi possível ver que o menino é parecido com o pai. Com os cabelos pretos e cacheados, Benjamin mostrou ter puxado bastante o atleta. Veja o clique inédito aqui.