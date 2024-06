Patricia Abravanel mostra Pato sendo assediado em férias fora do Brasil

De férias com a família, Patricia Abravanel mostra o cunhado, o jogador Alexandra Pato, sendo assediado por fãs durante passeio em Mônaco; veja

A apresentadora Patricia Abravanel mostrou como o cunhado, o jogador Alexandre Pato, casado com a sua irmã Rebeca Abravanel, é conhecido mundialmente. Em seus stories na rede social, a comunicadora do SBT postou um vídeo neste sábado, 22, de um passeio da família que foi interrompido por fãs.

Caminhando nas ruas de Mônaco, eles foram parados por conta do atleta. A herdeira de Silvio Santos então se divertiu ao gravar o momento de estrela do cunhado. Patricia Abravanel então falou sobre o pai de seu sobrinho ser muito conhecido na Europa, afinal, ele jogou no Milan, Chelsea e em outros times fora do Brasil.

"Pato é mega assediado na Europa! Maior sucesso", falou a famosa ao postar o momento dele tirando fotos e atendendo os fãs.

Ainda em seus stories, Patricia Abravanel compartilhou fotos com a filha, Jane Abravanel Faria, jantando. Em outro momento, ela publicou um clique com o marido, o político Fábio Faria, e seus três filhos para falar que estão de férias.

É bom lembrar que Rebeca Abravanel é muito discreta e nunca postou fotos mostrando seu herdeiro com o jogador. O pequeno Benjamin nasceu em janeiro deste ano.

Confira os registros das férias de Patricia Abravanel:

Como Rebeca Abravanel e Alexandre Pato se conheceram?

Pato, que costuma ser bastante discreto em sua vida pessoal, abriu uma exceção em meados de 2021 para revelar como conheceu a esposa. Através de seu perfil oficial do Instagram, o jogador de futebol contou que sua história com a apresentadora iniciou por conta de uma simples foto! É que eles se esbarram sem querer durante uma viagem internacional.

Pato revelou que a herdeira do apresentador Silvio Santos não perdeu a oportunidade e aproveitou para tietá-lo no encontro inesperado: “Conheci quando ela veio tirar uma foto comigo na Suécia”, o jogador de futebol revelou como conheceu a amada. Mas o relacionamento ainda demorou um ano para se desenrolar.

O craque não revelou se os dois estavam comprometidos na época em que se conheceram, mas contou que só foi encontrar Rebeca um ano depois. Por obra do destino, o casal acabou se esbarrando novamente em um restaurante em São Paulo e ao que tudo indica, não se desgrudaram mais e firmaram a relação deste então.

Em dezembro de 2018, Rebeca e Pato viajaram para Trancoso, no litoral sul da Bahia. O personal trainer publicou um clique no qual o casal aparece treinando juntinhos, o que levantou especulações de um romance. No início de 2019, eles assumiram o namoro e começaram a trocar declarações de amor nas redes sociais.

No mesmo ano, os pombinhos decidiram oficializar a união em um casamento secreto no condomínio onde a família Abravanel mora. A celebração exclusiva contou com apenas 30 convidados. A seleta lista inclui familiares e amigos próximos tanto da apresentadora quanto do jogador; saiba todos os detalhes do casório.