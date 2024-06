Neymar Jr é recebido por outdoors especiais em Las Vegas

Após pousar em Las Vegas, Neymar Jr é recebido por outdoors especiais nas grandes atrações da cidade; confira!

O jogador de futebol Neymar Jr está em Las Vegas para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa América. Na última terça-feira, 25, o craque foi recebido com homenagens muito especiais na cidade dos Estados Unidos.

Após pousar no país com seu jatinho particular, o atleta passeou entre os cassinos e atrações da cidade com um carro conversível. Com isso, ele foi recebido por outdoors brilhantes com sua foto e uma mensagem especial: "Bem-vindo, rei Neymar Jr". Suas fotos também foram exibidas nas paredes dos prédios locais.

Com a recepção especial, Neymar foi curtir as atrações da cidade. Mais tarde, ele aproveitou a noite nos cassinos de Las Vegas e aproveitou para jogar algumas partidas de poker na companhia de seus amigos.

Confira:

Filho de Kim Kardashian tieta Neymar Jr em jogo do Brasil nos EUA

Afastado dos campos devido a uma lesão, o jogador de futebol Neymar Jr. marcou presença no jogo do Brasil contra a Costa Rica na última segunda-feira, 24, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assistindo de camarote os colegas no gramado, o famoso foi tietado por Saint, filho de Kim Kardashian e Kanye West.

O herdeiro dos famosos, que já revelou anteriormente ser bastante fã do atleta brasileiro, aproveitou o momento para tirar uma foto ao lado do ídolo. A imagem foi publicada originalmente por Kim em suas redes sociais e repostada por Neymar.

No registro, Saint aparece usando o uniforme azul da Seleção Brasileira. Em outro clique, o filho de Kim Kardashian e Kanye West surge junto com outro garotinho segurando a camisa do Al-Hilal, time defendido atualmente por Neymar. "Garotos de sorte. Obrigado, Neymar", celebrou a Kardashian na legenda da publicação.

