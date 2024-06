Alexandre Pato publica foto rara do filho com Rebeca Abravanel

Alexandre Pato e Rebeca Abravanel celebram cinco anos de casados neste sábado, 29. E o jogador compartilhou alguns momentos ao lado da esposa

O jogador de futebol Alexandre Pato e a apresentadora Rebeca Abravanel celebram cinco anos de casados neste sábado, 29. E ele fez questão de celebrar a data. Por isso, em seu perfil no Instagram, compartilhou alguns momentos ao lado da esposa.

No Stories, ele postou uma foto da mlher com o filho no colo. "5 anos, 60 meses ou 1.825 dias. Não importa a maneira que você conta, é tudo amor. Te amo, Rebecca", se declarou. Os dois são pais de Benjamin, de 5 meses, que é o 14º neto do apresentador Silvio Santos.

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato (Reprodução/Instagram)

Já em uma publicação no feed da rede social, ele aparece com Rebeca durante um passeio de iate, enquanto segura taças de champagne. E, em outra imagem, mostrou suas alianças. "5th wedding anniversary my wife @rebecaabravanel ! - O quinto aniversário de casamento com minha esposa", escreveu.

Como Rebeca Abravanel e Alexandre Pato se conheceram?

Pato, que é discreto em sua vida pessoal, revelou em 2021 como conheceu a esposa. Através de seu perfil oficial do Instagram, o jogador de futebol contou que sua história com a apresentadora começou após uma simples foto. Os dois se esbarram sem querer durante uma viagem internacional.

“Conheci quando ela veio tirar uma foto comigo na Suécia”, contou ele. Mas o relacionamento ainda demorou um ano para se desenrolar. Por obra do destino, o casal se esbarrou novamente em um restaurante em São Paulo e ao que tudo indica, não se desgrudaram mais e firmaram a relação deste então.

No início de 2019, eles assumiram o namoro e começaram a trocar declarações de amor nas redes sociais. No mesmo ano, os pombinhos oficializaram a união em um casamento secreto no condomínio onde a família Abravanel mora. Lembre todos os detalhes do casório.

O filho deles, Benjamin, nasceu no dia 12 de janeiro em uma maternidade de São Paulo. Rebeca teve uma gestação tranquila e longe dos holofotes. Tanto que ela mostrou sua barriga de grávida em poucas ocasiões.