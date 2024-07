Mãe de Marina Ruy Barbosa rouba a cena em fotos com a filha: 'Chocada'

Celebrando o aniversário da filha, mãe de Marina Ruy Barbosa choca com beleza ao postar fotos do momento em família; confira

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, chamou a atenção ao compartilhar fotos de mais uma comemoração do aniversário de 29 anos da filha. Neste domingo, 30, ela postou cliques com a herdeira e roubou a cena com sua aparência.

Muito elegante e dona de uma beleza impactante, a mãe de Marina Ruy Barbosa roubou a cena na aparição com a atriz, o genro, Abdul Fares, e o marido, Paulo Ruy Barbosa. Em um barco, eles pareceram curtindo a data em homenagem à ruiva com muita classe.

"Te desejo o melhor da vida meu amor! Te amo além da vida! Saúde, amor e sucesso!", escreveu Gio Ruy Barbosa ao postar a foto com Marina. Muito elegantes, com looks brilhantes e joias, elas receberam elogios. "Chocada nessa beleza", falaram ao vê-las. "Que gatas", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Marina Ruy Barbosa fez uma festa de aniversário antecipada e chamou a atenção com seu bolo em estilo vintage. A famosa ainda postou cliques do evento ao lado de seu noivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa revela como conheceu o noivo

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu ao contar como conheceu seu noivo, o empresário Abdul Fares. Os dois estão juntos há mais de um ano e ficaram noivos em 2023.

Em entrevista no site do colunista Leo Dias, a ruiva contou que eles foram apresentados por amigos em comum e o romance engatou. "Amigos em comum apresentaram e falaram que a gente tinha que se conhecer”, contou ela.

Vale lembrar que Marina e Abdul assumiram o relacionamento publicamente em meados de 2023, quando o romance foi revelado na mídia. E eles anunciaram o noivado em outubro de 2023, quando ela começou a circular com um anel de luxo. Inclusive, o pedido de casamento foi feito durante uma viagem deles para Dubai, nos Emirados Árabes.