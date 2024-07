Eliana acaba com mistério e revela o que foi fazer na Globo SP

Eliana esteve na sede da emissora em São Paulo nesta terça-feira (2) e acalmou os ânimos dos seguidores que se questionaram o motivo da visita dela

Eliana sanou as dúvidas dos fã sobre o motivo de ir até a sede da TV Globo em São Paulo nesta terça-feira, 2. A apresentadora, que é a nova contratada da emissora, passou pelos estúdios e pela parte administrativa do prédio, onde pode reencontrar pessoas conhecidas, como foi o caso de Serginho Groisman, durante a gravação do Altas Horas. A presença dela na gravação causou comoção, desde que uma foto da estrela com alguns fãs circulou nas redes, e internautas se questionaram se Eliana participaria do programa.

"Eu tirei o dia para passear pela Globo São Paulo e foi muito interessante porque eu conheci o departamento de négocios e depois eu fui para os estúdios que eu conheço bastante. Foi uma delícia poder visitar o estúdio da Ana Maria, do Serginho Groisman, que é um amigo de muitos anos. Bom, eu amei todo esse carinho que dá muito mais gás para a gente dar o nosso melhor", contou a artista.

Nas imagens compartilhadas pela artista, ela mostrou que teve a oportunidade de encontrar Serginho durante a gravação. Os laços entre os apresentadora começaram quando Serginho passou pelo SBT nos anos 90 e se estreitaram já que o marido de Eliana, Adriano Ricco, está à frente da direção do Altas Horas ao lado do aprensentador.

O destino de Eliana na Globo

Eliana já tem programas para conduzir na emissora, a começar pelo Saia Justa, do GNT, onde ela dividirá bancada com Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista, a partir do dia 7 de agosto. Além disso, a apresentadora assumirá o lugar Ivete Sangalo no Masked Singer Brasil. Ainda seguindo a escala de boas vindas à emissora, a artista irá participar do Domingão do Huck, como uma das juradas da Dança dos Famosos, que acaba de chegar em sua fase final. Nesta semana, Lucy Alves, Amaury Lorenzo e Tati disputam o título de 2024.