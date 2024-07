Nova contratada da Globo, Eliana surge no cenário do 'Altas Horas' e intriga

Em uma foto compartilhada nas redes sociais, Eliana aparece com fãs no cenário do 'Altas Horas', o que levantou especulações sobre o motivo da foto

Eliana levantou especulações na internet depois de surgir no cenário do Altas Horas, um dos programa da Rede Globo, da qual ela é a nova contratada. Internautas passaram a especular o motivo da visita da loira ao local, já que muito se fala sobre os segmentos da emissora em que ela estará em breve integrando o time do TheMasked Singer e o Saia Justa, da GNT, e sobre a possibilidade da escala da apresentadora mudar posteriormente. Descubra o motivo da aparição dela no programa de Serginho Groisman:

Como foi apurado pelo portal Notícias da TV, a presença de Eliana no estúdio foi apenas uma visita ao velho amigo, já que ela e Serginho se conhecem desde que o apresentador passou pelo SBT nos anos 90. Além disso, o marido de Eliana, Adriano Ricco, é um dos responsáveis pela direção do Altas Horas ao lado de Groisman. Na imagem publicada nas redes, Eliana apareceu cercada por alguns fãs que estavam na plateia do programa, no entanto, o veículo garantiu que ela passou apenas para ver o bastidores, sem que estivesse na gravação.

Eliana visitando o Altas Horas (ainda não como convidada) hahaha pic.twitter.com/iGe8a0aDoV — Doug (@dhenrida) July 2, 2024

Qual é o próximo passo de Eliana dentro a Globo?

Eliana fez sua estreia na TV Globo durante a exibição do Fantástico do último domingo (30), com uma reportagem especial de boas vindas, em que a apresentadora conversou com a jornalista Renata Capucci. Apesar da acolhida, a apresentadora ainda fará uma nova aparição no Domingão do Huck, como jurada da Dança dos Famosos, que está na fase final, disputada por Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado.

No Saia Justa, Eliana começará no dia 7 agosto, ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. Já no Masked Singer, a apresentadora assumirá o lugar de Ivete Sangalo somente em 2025. A cantora já havia desejado energias positivas a amiga.